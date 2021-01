Das Gesicht vom Haus „Frohsinn“: Eleonore Kaufmann aus Ahlbeck

Ahlbeck

Nach einem arbeitsreichen Leben in der Gastronomie half Eleonore Kaufmann im vergangenen Sommer noch ihrem Bruder in Ückeritz, der dort den „Backfisch“ betreibt. „Das ging mitunter schon an die Belastungsgrenze“, sagt sie. Jetzt endlich hat sie Zeit für Urlaub. 2019 relaxte sie auf einem Schiff bei einer Kreuzfahrt. Gern ist sie mit ihrer Freundin unterwegs. Am liebsten laufen die beiden im Wald oder am Strand. Mitunter bummeln sie auch mal gerne über die Promenaden der Kaiserbäder.

Den Abend lassen sie im Sommer am liebsten am Strand ausklingen. „Auf einer Decke und dann nur aufs Meer schauen und den Wellen lauschen.“ Eleonore Kaufmann freut sich, wenn sie Einheimische oder Urlauber trifft, die sie aus ihrer Zeit als Chefin im Haus „ Frohsinn“ kennen und schätzen gelernt haben. Das Haus ist inzwischen abgerissen. Sie lebt jetzt in einem schmucken Neubau in der Ahlbecker Schulzenstraße und genießt das Rentnerleben. Auf ihrer Terrasse ist sie von einer herrlichen Pflanzenpracht umgeben. Foto: Gert Nitzsche

Von Gert Nitzsche