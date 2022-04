Das Stethoskop ist übergeben: Heringsdorfer Kinderärztin geht in Ruhestand

Heringsdorf

Marina Nowak geht von Bord der „Seeschwalbe“. Wer zu ihr in die Praxis kommt, steht bei der Anmeldung vor einem Tresen, der im Stil des bekannten Heringsdorfer Fischerbootes gestaltet ist. Sie liebt das Meer und sie liebt ihren Beruf. „Der eine Berufung war“, ergänzt die beliebte Kinderärztin, die nach 18 Jahren ihre Räume in der Heringsdorfer Friedenstraße 1 verlässt.

Aber in gutem Gewissen, einen Nachfolger gefunden zu haben. Dr. med. Marina Nowak übergibt an Wolfgang Büter, gegenwärtig noch Chefarzt im Kinder-Rehazentrum Usedom in Kölpinsee. Ab 4. April erwartet er die kleinen Patienten mit einer Mannschaft, die nur an der Spitze gewechselt hat.

„Meine beiden Mitarbeiterinnen bleiben in der Praxis“, sagt Marina Nowak. Ihre 40 Berufsjahre hat sie ungewollt in zwei Kapitel aufgeteilt – 20 Jahre im Krankenhaus Anklam, 20 Jahre auf Usedom. Bevor sie die Kinderarztpraxis in den Kaiserbädern übernommen hatte, war sie zwei Jahre in der Reha-Klinik in Kölpinsee.

Als Ruderin ins Boot steigen

„Nun bin ich neugierig auf das Leben danach“, sagt die Kinderärztin, die aus Anklam stammt. Vier Enkelkinder sollten jetzt mehr von der Oma haben, die ihre Liebe zum Sport wieder auffrischen will. „Ich war aktive Ruderin und will nun wieder öfter ins Boot steigen.“ Und das ein oder andere Ständchen bei Familienfeiern könnte es demnächst auch wieder geben, denn die Medizinerin will ihre „Gitarre aktivieren“.

Seit 2007 wohnt sie in Heringsdorf. „Als Vertretung stehe ich natürlich zur Verfügung“, sagt die 63- Jährige, die ihren Beruf so beschreibt: „Es ist schön, Kinder von der Geburt an aufwachsen zu sehen und sie bis in das Erwachsenenland zu begleiten.“

Seit gut einem Jahr habe sie nach einer Nachfolge gesucht. Den Kontakt zu Dr. med. Wolfgang Büter bezeichnet sie als „Zufallsbefund“. Dahinter steckt eine Begegnung mit einem Allgemeinmediziner aus Ahlbeck am Strand, der ihr von einem Chefarzt in einer Reha-Klinik erzählte, der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist.

„Der tickt so wie ich“, beschreibt Marina Nowak ihre Gedanken nach dem ersten Treffen mit Büter. „Ich freue mich, dass er die Praxis übernimmt.“

Der 44-Jährige erfüllt sich damit einen Traum. „Ich wollte mich immer als Arzt niederlassen. In meiner niedersächsischen Heimat im Landkreis Vechta gab es aber keine Möglichkeit für die Zulassung einer kassenärztlichen Praxis.“

Paris, Göteborg, Boston und Kölpinsee

Vor seinem Engagement auf Usedom absolvierte er seine Facharztausbildung in Hannover und reiste für wissenschaftliche Projekte in der Frühgeborenen-Forschung um die Welt – Paris, Göteborg, Boston. Und dann kam Kölpinsee, wo er 2019 die Chefarztstelle, sein Schwerpunkt sind angeborene Stoffwechselerkrankungen, antrat. Usedom kennt er von zig Urlaubsreisen. Für den Umzug mit Frau und den beiden Kindern – heute 10 und 13 Jahre alt – nach Usedom brauchte es dennoch zwei Jahre „Bedenkzeit“.

Von der Klinik in die Praxis – für Wolfgang Büter bedeutet das endlich mehr Nähe zu den Patienten. „In den letzten beiden Jahren verbrachte ich sehr viel Zeit am Schreibtisch mit Landesverordnungen und Infektionsschutzgesetzen. Da war man wirklich mal froh, wenn man als Arzt wegen einer Platzwunde oder eines gebrochenen Fußes gerufen wurde. Ich freue mich darauf, jetzt die Kinder zu begleiten“, so der Hobby-Fußballer und leidenschaftliche Jogger, der demnächst unbedingt mal wieder einen Marathon laufen möchte. Er wohnt in Ahlbeck und will möglichst oft mit dem Fahrrad zur Arbeit radeln.

In der Praxis, die er als klein und gemütlich bezeichnet, will er erst einmal nichts verändern. Den jungen Patienten bleiben auch Welse und Barben erhalten, die Büter übernimmt. Seit langer Zeit bringt ein Aquarium eine geheimnisvolle Unterwasserwelt ins Behandlungszimmer der Kinderärztin. „Die Kinder lieben die Fische“, sagt Marina Nowak, die noch ein dickes Dankeschön an ihre kleinen Patienten und deren Eltern sowie ihre Kollegen auf der Insel loswerden will.

„Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl. Die letzten Tage waren sehr emotional“, sagt sie nach 40 Berufsjahren und reicht ihrem Nachfolger das Stethoskop.

Von Henrik Nitzsche