Zinnowitz

Karfreitag – Was ist das eigentlich für ein Tag? Verordnete Stille: keine Tanz-, Musik- und Sportveranstaltungen. Selbst Radio und Fernsehen senden ein anderes Programm. Seit dem letzten Jahr werde ich nicht mehr danach gefragt, warum gerade an diesem Tag: „Stille“ angeordnet ist. Ob dieser Tag überhaupt eine Berechtigung hat! Seit Mitte März 2020 ist ja sowieso alles anders.

Allerdings sehe ich, dass der Karfreitag noch mehr an Bedeutung verliert. Als verordneter Ruhetag wird er gar nicht mehr als Störfaktor wahrgenommen. Für mich als Gemeindepädagoge gibt es keine Möglichkeit mehr zu erklären, was dieser Tag bedeutet. Mir ist es wichtig, dass der Karfreitag nicht nur ein „Tag der Stille“ für die Christen ist. Ich bin mir sicher, dass alle Menschen so einen Tag brauchen. „Kara“ kommt von dem althochdeutschen Wort für „Klage“. Als Christen klagen wir am Karfreitag über die Kreuzigung Jesu.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16). In diesem Bibelwort aus dem Johannes-Evangelium wird allerdings schon deutlich, dass es nicht bei der Klage bleibt. Dem „Tod“ wird das „Ewige Leben“ gegenübergestellt.

Wir bleiben nicht bei Karfreitag stehen. Wir denken schon an Ostern – das Fest der Auferstehung und der Neuschöpfung. Aber es braucht die Momente der Klage. Es muss einen Raum geben, sich der Trauer, der Angst, der Bedrängnis in dieser Welt bewusst zu werden. In der Bibel finden wir das in den Worten Jesu, kurz vor seinem Tod: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46). Die Ohnmacht Jesu ist in diesem Satz zusammengefasst. Er fühlt sich im Moment des Todes verlassen.

Geteiltes Leid ist halbes Leid!

Wie geht es uns in Momenten der Angst, der Trauer, der Verzweiflung? Wie viele Menschen fühlen sich allein in diesen Situationen. Ich denke, es kann hilfreich sein, nicht allein bleiben. Es ist gut, wenn wir uns verbinden. So können wir der Trauer und der Klage über das Leid in der Welt zumindest an einem Tag im Jahr Raum geben. Der Volksmund sagt: „Geteiltes Leid ist halbes Leid!“ Vielleicht es ist nicht ganz so einfach und nicht die allhelfende Lösung. Aber es ist nicht gut, Klage und Trauer einfach zu verdrängen. So zu tun, als ob es sie nicht gibt. Besser ist es, sie auszusprechen und sichtbar zu machen.

Dies kann ein Schritt sein gemeinsam eine Perspektive für ein Leben trotz des Leides in unserer Welt zu finden. Jesus Christus will uns beim Tragen in diesen Zeiten helfen, so beschreibt es schon der Prophet Jesaja im Alten Testament: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“ (Jesaja 53,4) Ich lade Sie ein zu einem Tag der Stille. Ich möchte Ihnen Mut machen, in der Klage und Trauer nicht allein zu bleiben. Nur gemeisam können wir die Welt, in der wir leben gestalten.

Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach