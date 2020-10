Das Wort zum Sonntag: „Du bist toll“ – Zeit für Komplimente

Ahlbeck

Sie saß in einem Restaurant. Ein großes Sandwich hielt sie mit beiden Händen. Da tritt ein Mann an ihren Tisch. Sie ist jung, er einige Jahre älter. Er steht vor ihrem Tisch. „Du siehst toll aus. Wirklich extrem attraktiv“, sagt er zu ihr und sieht ihr in die Augen. Sie spürt, wie sie rot wird, kann nichts erwidern. Da sagt er „ich habe mit meiner Freundin darüber geredet und sie meinte, ich solle es dir einfach sagen.“ Sie schaut zu seiner Freundin, die winkt ihr mit der Hand unauffällig zu. Der Mann lässt sie mit ihrem roten Kopf und dem Kompliment zurück. Als sie etwas später das Restaurant verlässt, sitzen beide noch auf ihren Plätzen. Sie sehen kurz hoch und lächeln ihr freundlich zu.

„Das hat mich völlig überfordert“, erzählt sie später. Sie fürchtete, der Mann würde einen plumpen Annäherungsversuch starten. Auch unterschwellig sei da „nichts gelaufen“. Zurück blieb ein wunderbares Kompliment. Ihre Verlegenheit mischte sich mit Freude. Während sie davon erzählt, spürt sie, dass ihre Wangen etwas röter werden. Selbst Wochen später ist sie noch überrumpelt. Aber sie freut sich noch immer. Sie sieht großartig aus.

Der christliche Glaube ist Gottes Kompliment. „Du siehst toll aus.“ Das übersetzt die Bibel in ihre eigene Sprache. Die klingt manchmal kompliziert. In der Bibel hört sich das so an, „das Wort ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.“ Eigentlich müsste ich erröten. Weil Gott mir viel zutraut. Er findet mein Herz und meinen Mund toll. Das Herz ist der Sitz des Lebens, hier wohnen die Empfindungen. Es schlägt hoch für die Liebe und wird rasend, wenn jemand Unrecht tut. Der Mund ist der Ort für die Worte, er macht Komplimente und sucht nach dem richtigen Ton. Gott macht uns in Sachen Komplimente zu seinen Partnerinnen und Partnern. Er will, dass wir die Herzen der anderen hochschlagen lassen, er will das „du bist toll“ hören.

Es ist Zeit für Komplimente. Man muss nicht gleich in einem Restaurant anfangen. Zuhause beginnt das mit dem Üben. Vielleicht schon ein erster Test am Frühstückstisch. Selbst wenn die Haare grau geworden sind und die Personenwaage Alarm schlägt, ein Kompliment passt immer. Vielleicht so: Du bist ein toller Mensch, kannst so viel, bist begabt, stehst mitten im Leben, bist mir treu, lässt Herzen höherschlagen und suchst nach den richtigen Worten.

Von Henning Kiene