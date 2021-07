Das erwartet die Besucher auf dem Morgenitzer Töpfermarkt

Morgenitz

Der 30. Töpfermarkt Morgenitz kann, nachdem er 2020 coronabedingt ausgefallen war, nun am kommenden Wochenende stattfinden. 42 Keramikwerkstätten und Töpfereien aus Deutschland kommen am 24. und 25. Juli auf dem Gelände der Töpferei Dannegger in Morgenitz zusammen. Alle KeramikerInnen brennen darauf, nach langer, oft recht kreativer Coronapause, endlich wieder ihre Arbeiten zeigen zu können.

Neben dem vielfältigen keramischen Angebot gibt es natürlich auch etwas zu essen und zu trinken. Kulinarische Leckerbissen werden dieses Jahr von der Familie Bobzin von der Morgenitzer Bauernstube angeboten sowie von der Familie Schubert vom Brennesselhof im Lassaner Winkel.

Die Besucher erwartet ein breites Spektrum an keramischen Arbeiten. Die Palette reicht vom holzgebrannten Steinzeug, über feinstes Porzellan und Gebrauchsgeschirr bis hin zu figürlichen Arbeiten. Gekonnte Fayence-Malerei wird gleichfalls angeboten wie Gartenkeramik, Keramikschmuck und schöne Dekorationen. Gefäße für die Japanische Teezeremonie sind ebenso zu finden wie Einmachtöpfe für Gurken. Kunstvoll gestaltete Vasen und teils skurrile plastische Arbeiten runden das Angebot ab.

Die interessierten Besucher haben die Möglichkeit im Gespräch mit den TöpferInnen und KünstlerInnen vieles über die angewandten Techniken zu erfahren. Auch langjährige Freunde des Töpfermarktes werden wieder Neues entdecken können, denn mehrere Keramiker, die noch nie in Morgenitz waren, wurden eingeladen.

Die Besucher werden gebeten, sich an die aktuell gültigen Coronaabstandsregeln, insbesondere an die Maskenpflicht, zu halten und dem vorgegebenen Rundweg zu folgen. Der Markt geht an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung und sind ausgeschildert.

Nachdem das Ehepaar Dannegger den Morgenitzer Töpfermarkt in der Wendezeit gegründet und Astrid Dannegger ihn 30 Jahre lang organisiert hatte, übernehmen 2021 drei der am Markt vertretenen KeramikerInnen nun die Organisation des Marktes. Dies sind Daniel Graf (Tonwerk-Keramik) aus Korswandt sowie Peter und Ellen Krempl aus Kirchdorf im Wald.

Eine Liste aller teilnehmenden Werkstätten sowie weitere Infos sind zu finden unter: www.töpfermarkt-morgenitz.de

Von Dietmar Pühler