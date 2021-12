Das finden die Einheimischen am Tourismus auf der Insel Usedom gut

Zinnowitz

Würde es den Tourismus auf der Insel Usedom nicht geben, dann hätte es in diesen Wochen wahrscheinlich auch nicht der Kunstweihnachtsmann auf die Zinnowitzer Promenade geschafft. Auch die Licht- und Leuchtelemente würden dort nicht zu sehen sein. Finanziert werden solche Angelegenheiten unter anderem durch die Kurabgabe, welche die Touristen jedes Jahr in millionenfacher Höhe hierlassen. Sowohl der Plastikweihnachtsmann als auch die Lichtelemente auf der Promenade sind nicht nur etwas für die Urlauber, sondern auch für die Einheimischen, die vom Tourismus partizipieren und davon leben.

Gute und schlechte Seiten des Tourismus für die Einheimischen

Doch nicht bei jedem Einwohner der Insel wird der Tourismus mit all seinen Facetten als gut angesehen. Manche stört der viele Verkehr, anderen ist es in den Sommermonaten zu voll und die nächsten beschweren sich über die Umweltbelastung durch die vielen Gäste. Andere wiederum freuen sich über die Kulturangebote, die der Tourismus mit sich bringt. Um herauszufinden, wo genau der Schuh drückt, gaben der Landestourismusverband und der Tourismusverband Insel Usedom eine Studie in Auftrag, die die Tourismusakzeptanz für die Insel Usedom herausfinden soll.

Rund 150 Menschen beteiligten sich von der Insel Usedom

Wie stehen die Menschen auf der Insel Usedom zum Tourismus? Diese Frage war Gegenstand der Studie mit dem Titel „Tourismusakzeptanz in der Wohnbevölkerung“. Wie TMV-Geschäftsführer Tobias Woitendorf erklärt, wurden rund 1400 Männer und Frauen für die Studie zu Rate gezogen. „Bei der Abfrage nach der Postleitzahl stellte sich heraus, dass rund 150 Einwohner von Usedom per Telefon oder online befragt wurden. Darunter waren Rentner, Azubis, Angestellte, Arbeitslose oder auch Firmenchefs – ein breites Bild der Bevölkerung. Nadine Riethdorf vom Tourismusverband Insel Usedom sagte, dass die Studie trotz ihrer relativ wenigen Teilnehmer von der Insel Usedom trotzdem repräsentativ sei.

Die Mehrheit lebt gerne auf der Insel Usedom

Durchgeführt wurde die Studie von Mitarbeitern eines deutschlandweiten Forschungsprojektes des Deutschen Institutes für Tourismusforschung (DITF) der FH Westküste. Aus der Umfrage unter den knapp 150 Beteiligten geht hervor: Die Mehrheit der Menschen auf Usedom (86 Prozent) lebt sehr gern auf Deutschlands zweitgrößter Insel und ist sich der Bedeutung des Tourismus sowohl für den eigenen Wohnort als auch für die Region durchaus bewusst. Zudem sagten 83 Prozent der Befragten, dass sie Touristen gegenüber sehr freundlich auftreten, ihnen gegenüber hilfsbereit sind (84 Prozent) und sich die Erfahrungen im Umgang mit ihnen überwiegend positiv gestalten (78 Prozent).

Für viele Insulaner ist es im Sommer einfach zu voll

Dennoch hegt ein großer Teil der Usedomer (rund zwei Drittel) auch Befürchtungen dahingehend, dass es bereits zu voll ist. Dazu Tobias Woitendorf, TMV-Geschäftsführer: „Im MV-Vergleich empfinden mehr Usedomer ein Zuviel an Gästen, und zwar bezogen auf alle touristischen Gruppen, angefangen bei den Tagesgästen über die Übernachtungsgäste bis hin zu den Zweitwohnungsbesitzern. Das liegt unter anderem auch daran, dass Usedom zu den Tourismusschwerpunkträumen zählt, wo negative Effekte einfach auch stärker wahrgenommen werden“, sagt er.

Nadine Riethdorf ergänzte: „Es freut uns natürlich sehr, dass die Einwohner laut aktueller Studie stolz auf ‚ihre Insel‘ sind und dass sie diese auch gern präsentieren. Das unterstreicht die Gastgebermentalität, die für eine Urlaubsregion unerlässlich ist. Faktoren, die aber als störend empfunden wurden, müssen durch Lokal-, Landes- und Bundespolitik sowie touristische Anbieter gemeinsam angegangen werden. Verkehrsprobleme müssen gelöst werden.“

Kernergebnisse der Akzeptanz-Studie

Fünf positive Effekte konnten der Studie entnommen werden: 83 Prozent gaben an, dass Tourismus die lokale Wirtschaft fördert, 80 Prozent sagten, dass der Tourismus zur Vielfalt an Cafés und Restaurants beiträgt, 72 Prozent sagten, dass er zum Erhalt der Kultur beiträgt, 70 Prozent bemerkten, dass er für ein positives Image sorgt. 63 Prozent gaben an, dass der Tourismus zur Verschönerung des Ortes beiträgt.

Tourismus zieht Verkehrsprobleme nach sich

Auf der anderen Seite gibt es aber auch fünf Aspekte, die bei den Befragten als störend empfunden wurden. 90 Prozent der Befragten gaben an, dass der Tourismus Verkehrsprobleme nach sich zieht. 83 Prozent sagten, es sei durch die Touristen zu voll; 81 Prozent konstatierten, dass oft zu viele Touristen zur gleichen Zeit am selben Ort sind. Jeweils 80 Prozent sagten, dass der Tourismus die Umwelt belastet und zur Erhöhung der Preise beiträgt.

Mitbestimmung ist Einheimischen wichtig

Die Ergebnisse der Studie zeigen darüber hinaus auf, dass es den Einheimischen (62 Prozent) sehr wichtig ist, in die Tourismusentwicklung der Insel eingebunden und darüber auch informiert zu werden. Nur neun Prozent der Usedomer ist es nicht oder überhaupt nicht wichtig, in die Prozesse der Tourismusentwicklung einbezogen zu werden. Bisher erklärt sich laut Studie lediglich knapp jeder Dritte zufrieden mit der Einbindung in touristische Planungsvorhaben. „Auch das Thema politische Teilhabe bei Gemeinde- und Landesentscheidungen wird durch die Einwohner gefordert. Insbesondere zu diesem Punkt möchten wir mit den Gemeinden und Ämtern ins Gespräch kommen, um Lösungsansätze zu finden“, ergänzte Nadine Riethdorf.

Lösungsansätze zur Verringerung der Negativeffekte

Als ersten Schritt in Richtung hoher Tourismusakzeptanz plant der örtliche Tourismusverband eine Kampagne mit dem Titel „Du bist Usedom“, bei der Botschafter der Insel zu Wort kommen und ins Bild gesetzt werden. Dabei sollen auf spielerische Art Insider-Tipps, Ausflugsziele und Wissenswertes über die Insel vermittelt werden, die die Bewohner in Regionen der Insel locken, die sie möglicherweise schon länger nicht besucht haben. „Bestens informierte Einwohner und Service-Kräfte sind bekanntlich auch noch bessere Gastgeber“, sagte Riethdorf abschließend. Daneben soll unter dem Titel „Sei Gast auf deiner eigenen Insel“ unter anderem ein wiederkehrendes Urlaubs-Wochenende auf Usedom mit attraktiven Angeboten für Einheimische entwickelt werden.

Zudem wird sich Merle-Marie Müller als neue und vom Landestourismusverband beauftragte Regionalmanagerin für die Insel Usedom federführend mit den Themen Qualität und Nachhaltigkeit und Tourismusakzeptanz befassen.

