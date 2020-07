Karlshagen/Krummin/Zinnowitz

Rauschebart, Kapitänsmütze und Pfeife – so stellt man sich doch einen klassischen Hafenmeister vor. Einen richtigen Seebären, der Geschichten von stürmischen Überfahrten erzählen kann. Diese Typen gibt es kaum noch, Hafenmeister schon. Und die sind in diesen Wochen besonders gefragt, denn jetzt herrscht in den Häfen Hochbetrieb. Die Skipper kommen und stellen viele Fragen. Wir haben drei Hafenmeister getroffen.

Die Öffnungszeiten der Museen hat er im Kopf, Nummern von Radverleihern auch – darauf wird Tino Richter häufig angesprochen, wenn wieder ein Schiff im Karlshagener Hafen festmacht. Seit sieben Jahren hat er hier das Sagen. Anfangs wurde der schlanke Mann, der mit seinen 42 Jahren jünger wirkt, von dem einen oder anderen Skipper übersehen. Inzwischen kennen sie ihren Hafenmeister, bei dem der Service ganz oben steht.

„Sie kommen als Gast und fahren als Fan“

„Sie kommen als Gast und fahren als Fan“, lautet seine Devise. Dafür bestellt er auch mal einen Tisch im Nachbar-Restaurant, vermittelt eine Werkstatt für die Bootsreparatur und nimmt am Anreisetag Reservierungen an. „Wenn ich weiß, dass im Hafen Patz ist, bin ich entspannter auf dem Wasser unterwegs.“ Ein Boot vom Steg aus in die Box manövrieren, auch dafür ist der Hafenmeister da. „Die Boote werden immer länger und breiter. Wir hatten hier jüngst eine 18-Meter-Yacht.“

Dass die 117 Liegeplätze im Hafen noch nicht so üppig gefüllt sind wie in den Jahren zuvor, ist der Corona-Krise geschuldet, so Richter. „Viele Bootseigner wissen halt nicht, wo die Reise hingeht. Viele haben ihre Boote im Winterlager gelassen“, meint der Mölschower, der übrigens vor seinem Job als Hafenmeister begeisterter Segler war. „Dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr.“ Die nimmt er sich aber für die Gäste, die bei ihrer Ankunft auf diese Dinge besonders achten würden. „Die sanitären Anlagen müssen stimmen. Der Hafen muss in Ordnung sein. Und der Hafenmeister muss funktionieren.“

„ Tina Turner “ macht im Hafen fest

Das tut es seit neun Jahren im Naturhafen Krummin – Frank Schmidt heißt hier der Mann, der Segler und Motoryacht-Besitzer in die Boxen geleitet, Wetterauskünfte gibt, Anmeldungen bearbeitet und weiß, wie man mit Stars umgehen muss. Tina Turner war zuletzt im Hafen. Jedenfalls stand das auf dem Zettel einer Frau, die mit ihrem Mann hier festgemacht hatte. Ihren richtigen Namen wollte sie partout nicht nennen. Um in Coronazeiten mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen Betreiber von Gaststätten die Kontaktdaten jedes Gastes dokumentieren. „Das war eine Ausnahme“, sagt Schmidt, der inzwischen wieder auf einen gut belegten Hafen schaut. „Am Wochenende waren wir voll.“

160 Liegeplätze bietet der idyllisch gelegene Hafen in der Krumminer Wiek. „Bei uns ticken die Uhren langsamer“, sagt Schmidt, der auch geschäftsführender Gesellschafter ist. Corona habe für zwei Monate Stillstand gesorgt. Die Hausboote mit den schwimmenden Suiten konnten nicht vermietet werden, im Marinabereich gab es kein Kranen und keine Saisonvorbereitung. „In der Gastronomie hatten wir keine Umsätze.“ Die 35 000 Übernachtungen vom Vorjahr – Dauerlieger, Gastlieger und Beherbergung – seien im Coronajahr utopisch.

Frank Schmidt hat das Sagen im idyllischen Hafen in der Krumminer Wiek. Quelle: Henrik Nitzsche

Obwohl derzeit der Hafenmeister mehr am Handy als am Steg gefragt ist. „Wir haben so viele Anfragen. Und immer geht es auch um Corona. Da brauchst du zwischen 7 und 23 Uhr einen Ansprechpartner vor Ort.“ Auch wenn ein Stück Normalität in den Hafen zurückgekehrt ist, das Jahr 2020 wird hier keine große Veranstaltung mehr erleben. „Wir haben alles auf 2021 verschoben.“ Lediglich Ende August soll es das Hafendinner mit Tom Wickboldt geben, meint Schmidt, während schon wieder das Handy klingelt. Nein, Vorreservierungen, sind nicht möglich. „Bislang hat jeder bei uns noch einen Platz gefunden“, sagt Schmidt, der sein Dasein als Hafenmeister so vergleicht: „Das ist wie ein Oberkellner – immer da, aber nicht zu sehen!“

Frauenpower im Zinnowitzer Hafen

Zu sehen sind im Zinnowitzer Hafen nur Frauen, wenn es beispielsweise um das Kassieren der Liegegebühren geht. Hier sind es Hafenmeisterinnen, die den Laden am Laufen halten. Dietlinde Lievert und Inge Käding gehören dem Zinnowitzer Yachtclub an, der den Sportboothafen am Achterwasser betreut. „Wir machen das ehrenamtlich. Es macht einfach Spaß“, sagt Dietlinde Lievert, die seit 2011 maritimer Gastgeber ist.

Die 73-Jährige gebürtige Berlinerin, die seit 40 Jahren auf Usedom lebt, kennt sich in ihrem Revier aus. Mit ihrem Mann ist sie regelmäßig auf dem Wasser. Und damit eine sichere Bank, wenn Anfragen zu den Fischernetzen oder der Betonnung an der Hafeneinfahrt kommen. Von den 90 Liegeplätzen in Zinnowitz sind 60 als Wasserwanderrastplatz für Gastlieger ausgewiesen, 30 gehören dem Verein.

Im Zinnowitzer Hafen am Achterwasser gibt es 90 Liegeplätze. Quelle: Henrik Nitzsche

Täglich ist das kleine Büro von 17 bis 19 Uhr besetzt. „Zumeist werden dann die Liegegebühren kassiert. Mitunter haben die Segler auch mal kleine Wünsche, die wir ihnen erfüllen.“ Sie bringt mal eine Zeitung mit, auch mal Butter und Brot. „Mit dem Auto habe ich den einen oder anderen auch schon in den Ort mitgenommen.“

Von Henrik Nitzsche