Das hat Theaterintendant Dirk Löschner für Vorpommern geleistet

Greifswald

Dirk Löschner hatte sich Sonnabendabend nach seiner vierten Vorstellung von „Endlich Schluss“ ein letztes Mal vor seinem Publikum in Greifswald verneigt, da betrat Ulrike Berger die Bühne im Rubenowsaal. Die Aufsichtsratsvorsitzende des Theaters hatte nicht nur einen Strauß bunter Sommerblumen in der Hand, sondern auch eine Rede parat, mit der sie dem scheidenden Intendanten für seine neunjährige Tätigkeit in Vorpommern dankte.

Es waren nicht nur warmherzige Worte, die sie sprach, sie reihte auch viele Fakten aneinander, um wohl zu zeigen, welch gute Entwicklung das Haus unter Löschners Führung seit 2012 genommen hat.

Intendant kämpfte auch um tarifliche Bezahlung für Mitarbeiter

Ihm sei immer wichtig gewesen, so die 42-jährige Grünen-Politikerin, aktuell-politische Debatten ins Haus zu holen. Sie erwähnte aber auch die vielen politischen Kämpfe, die er als Leiter auszufechten hatte. Nicht zuletzt mit dem Land, als es um die tarifliche Bezahlung ging, die immer noch nicht in die Praxis umgesetzt wurde.

Löschner habe sich auch als Regisseur einen Namen gemacht, sagte Berger. Denn er brachte so großartige Produktionen, wie „Anatevka“ oder „Lohengrin“, auf die Bühne. Mit den „Klassenzimmerstücken“ habe er sogar ein völlig neues Format etabliert. Allein das Stück „Krieg: Stell dir vor, er wäre hier“ sei über 200 Mal an Schulen gespielt worden. Die Aufsichtsratschefin war nicht die einzige, die sich bei Dirk Löschner an diesem Abend bedankte.

Stettiner Intendant bedauert Weggang Löschners

Sehr emotional war die Rede von Jacek Jekiel, dem Intendanten der Stettiner Oper. Löschner sei nicht nur ein guter Freund für ihn, sagte er, sondern auch ein Vorbild. Denn mit ihm gelang es, viele Projekte zu verwirklichen. So wurden Wagner-Opern nach jahrelanger Abstinenz auf polnischen Bühnen wieder in Stettin gezeigt. „Ganz Polen“, sagte Jekiel, „wollte daraufhin ,Lohengrin‘ und ,Tannhäuser‘ sehen.“ Dem Gast aus Stettin war deutlich anzusehen, dass er den Weggang Dirk Löschners zutiefst bedauert. Melancholie schwang aber auch in den Worten von Renate Schönebeck vom Förderverein „Hebebühne“ mit. Neben viel Lob erinnerte sie auch an eine Pleite, die der jetzt scheidende Intendant mit seiner allerersten Inszenierung „Die Ballade vom traurigen Café“ erleben musste. Sie fiel 2012 beim Publikum glatt durch.

Letztmalig Monodramenfestival am Theater Vorpommern

Dirk Löschners Verabschiedung setzte am Sonnabend den Schlusspunkt unter einen rund zehnstündigen Schauspielmarathon mit sage und schreibe sechs aufeinander folgenden Stücken.

Zum dritten und letzten Mal gab es im Haus nämlich das „Monodramen-Festival“, eine Reihe, die Schauspielchef Reinhard Göber, der das Theater Vorpommern ebenfalls verlässt, vor fünf Jahren eingeführt hat. Es handelt sich dabei ausschließlich um Ein-Personen-Stücke, eben Monodramen.

Markus Voigt in "Ich, Ich und Ich". Quelle: Peter van Heesen

Den Auftakt bestritt Markus Voigt mit „Ich, Ich und Ich“. Dabei handelt es sich um Auszüge eines Tagebuchs des polnischen Autors Witold Gombrowicz (1904-1969), in dem dieser eine gnadenlos ehrliche Selbstbetrachtung vornimmt. Es war keine einfache Theaterkost. Aber das waren die anderen Stücke auch nicht. In „King Kong Theorie“ von Sabine Michel spielte Friederike Serr eine Frau, die von ihrer Arbeit als Prostituierter erzählt, die sie nach einer Vergewaltigung begonnen hat. Mit dieser Rolle habe sie auch gelernt, mit ihrer Weiblichkeit besser umzugehen, sagte Serr nach der Vorstellung bei einer Diskussionsrunde im Foyer der Stadthalle, an der auch Maria Steurich teilnahm. Sie wiederum war Hauptdarstellerin in „Das Vorsprechen“, einem Stück von Reinhard Göber, in dem sie eine Schauspielerin um die 50 spielt, die sich an einem deutschen Stadttheater um eine feste Stelle beworben und tatsächlich auch eine Einladung zum Vorsprechen bekommen hat.

Diskussionsrunde während des 3. Monodramen-Festivals mit Schauspielchef Reinhard Göber, Regisseurin Sabine Michel, Dramaturg Oliver Lisewski und den Schauspielerinnen Friederike Serr und Maria Steurich. Quelle: Reinhard Amler

In Greifswald wird es noch eine Woche lang bis 3. Juli Theater-Vorstellungen geben. Dann endet die Spielzeit. Die neue beginnt am 11. September mit einem Fest auf dem Markt.

Von Reinhard Amler