Das ist am Wochenende auf der Insel Usedom und dem Festland los

Insel Usedom/Wolgast

Der 30. Töpfermarkt Morgenitz kann, nachdem er 2020 coronabedingt ausgefallen war, nun am Wochenende stattfinden. 42 Keramikwerkstätten und Töpfereien aus Deutschland kommen am 24. und 25. Juli auf dem Gelände der Töpferei Dannegger in Morgenitz zusammen. Die Besucher erwartet ein breites Spektrum an keramischen Arbeiten. Die Palette reicht vom holzgebrannten Steinzeug, über feinstes Porzellan und Gebrauchsgeschirr bis hin zu figürlichen Arbeiten. Gekonnte Fayence-Malerei wird gleichfalls angeboten wie Gartenkeramik, Keramikschmuck und schöne Dekorationen. Gefäße für die Japanische Teezeremonie sind ebenso zu finden wie Einmachtöpfe für Gurken. Kunstvoll gestaltete Vasen und teils skurrile plastische Arbeiten runden das Angebot ab.

Neben dem vielfältigen keramischen Angebot gibt es auch kulinarische Leckerbissen von der Familie Bobzin von der Morgenitzer Bauernstube sowie von der Familie Schubert vom Brennesselhof im Lassaner Winkel.

Die Besucher werden gebeten, sich an die Maskenpflicht zu halten und dem vorgegebenen Rundweg zu folgen. Der Markt geht an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung und sind ausgeschildert.

Der Tierpark Wolgast lädt am Sonnabend von 19 bis 21 Uhr zum Konzert auf der Bärenburg ein. Es erklingen Jazzsinfonien mit der Musikschule am Wall Greifswald. Wegen der begrenzten Platzanzahl gibt es die Karten zum Preis von 35 Euro nur während der regulären Öffnungszeit an der Tierparkkasse oder unter der Telefonnummer 03836 / 203713.

Auf der Bärenburg im Wolgaster Tierpark erklingen am Sonnabend Jazzsinfonien. Im vergangenen Jahr gab es mit "Hage Stone" (Foto) auch ein Konzert mit Countrymusik. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ausstellung im Haus des Gastes Bansin: Wer hat nicht schon von ihm gehört? Der berühmte Maler und Grafiker Lyonel Feininger, Sohn des deutschen Ehepaares Karl Feininger, Geiger, und Elizabeth Cecilia Feininger, Sängerin, wurde am 17. Juli 1871 in New York geboren. Die schönen Künste wurden ihm also schon in die Wiege gelegt. Doch schon bald zog es die Familie nach Deutschland zurück. Hier nimmt der Lauf einer einzigartigen Lebensgeschichte seinen Anfang. Und auf diese Spurensuche begab sich Jürgen Postel, Musiker, Künstler, Autor, Herausgeber, Multitalent. Die besonderen Skizzen und einzigartigen Zeichnungen, die auf der Spurensuche entstanden sind, sind bis zum 2. September im Haus des Gastes an der Seebrücke Bansin ausgestellt.

Mahlen und backen: Zum Mühlentag in Pudagla am Sonnabend lädt der Verein in die Bockwindmühle ein Nach Möglichkeit soll Korn gemahlen werden. An verschiedenen Ständen gibt es Kunsthandwerk und Bioprodukte. Brot aus dem Lehmbackofen zur Verkostung gibt es auch. Musikalisch erwartet die Gäste Country und Irish Folk, 15 Uhr tritt die Line Dance Company aus Kölpinsee auf.

Martin Sonneborn gastiert mit seinem Programm „Krawall und Satire“ am Sonntag um 19.30 Uhr auf der Vineta-Bühne Zinnowitz. Für seine Titanic-Aktionen bejubelte ihn der Stern als „Krawallsatiriker mit Profilneurose“, für „Heimatkunde“ lobte ihn der Berliner Kurier: „Üble Ossi-Hetze! Wie kann ein Mensch die Ossis nur so hassen?!“ Nach seinen Kurzreportagen für die ZDF-„Heute Show“ trat der Geschäftsführer des größten deutschen Pharma-Verbandes zurück und das chinesische Außenministerium verlangte Sonneborns Hinrichtung. Ein Abend mit Martin Sonneborn ist ein ganz unaufgeregtes Multimediaspektakel mit lustigen Filmen und brutaler politischer Agitation.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Martin Sonneborn, Mitherausgeber von Titanic, geboren 1965 in Göttingen. Studium der Publizistik, Germanistik und Politikwissenschaften in Münster, Wien und Berlin; Magisterarbeit über die absolute Wirkungslosigkeit moderner Satire. Hält es für witzig, trotz seinerzeit schlüssiger wissenschaftlicher Argumentation heute im EU-Parlament zu sitzen. Karten unter Telefon 03971 / 26 888 00, Theaterkasse Zinnowitz, in den Kurverwaltungen der Insel, Stadtinfo Anklam und Stadt Usedom, www.vorpommersche-landesbuehne.de

Konzerte in Pinnow und Lassan: Am Sonntag spielen Gerda Czoske (Cembalo) und Friedrich Kühn (Orgel) um 17 Uhr in der Kirche zu Pinnow Chaconnes und Passacaglien aus Italien, Frankreich und Deutschland. In Lassan können sich Musikliebhaber am Montag, 26. Juli, auf das Ensemble Felix freuen. Das Männerquartett gastiert mit geistlichen und sommerlichen Liedern. Das Konzert in St. Johannis beginnt um 19.30 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz