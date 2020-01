Am Donnerstag kollidierten zwei Fahrzeuge an der Tankstelle in Brünzow. Beide hatten zeitgleich vor, an die Zapfsäule zu fahren. Das Pech: Der Fahrer eines Pkw hatte 0,62 Promille Atemalkohol intus und muss nun mit einer hohen Geldstrafe sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.