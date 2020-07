Heringsdorf

Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Usedom: Dr. Christine Muschkowitz hat die Präsidentenkette an Margarete Bischof übergeben, die nun das Zepter für das rotarische Jahr 2020/2021 schwingt. Margarete Bischof wohnt in Zinnowitz und ist seit 17 Jahren in der Wirtschaftsberatung tätig. Der Rotary Club Usedom unterstützt verschiedene Projekte in der Region. In diesem Jahr stehen Kinder und ältere Menschen im Fokus. Demnächst sollen Bücher gesammelt werden, um sie an Pflegeheime, betreutes Wohnen oder Kindergärten weiterzugeben.

„Jederzeit freuen wir uns über Anregungen für weitere Projekte. Natürlich sind Interessenten an unserem Club jederzeit willkommen“, so die neue Präsidentin. Jedes Jahr wird der Präsident gewechselt, der dem Jahr einen eigenen Schwerpunkt gibt. Weltweit soll es 1,2 Millionen Mitglieder in etwa 35 000 Clubs geben.

Anzeige

Kontakt: kaykischko@online.de

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche