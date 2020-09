Das ist los am Wochenende in der Region

Wolgast

Zum Tag des offenen Denkmals öffnet die Wolgaster Gertrudenkapelle am Sonntag ihre Türen von 10 bis 16 Uhr. Seit dem Frühjahr 2020 – pünktlich zu ihrem 600-jährigen Jubiläum – erstrahlt die Gertrudenkapelle nach über zweijähriger Innensanierung und Restaurierung in neuem Glanz. Möglich wurde dies auch durch die unermüdliche Arbeit des Fördervereins St. Gertrud zu Wolgast. Die kleine 12-eckige Kapelle ist eine Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusalem und wurde um 1420 durch den Wolgaster Herzog Wartislaw IX., der selbst nach Jerusalem gepilgert war, errichtet.

Am 13. September findet um 20 Uhr im Klanghaus am See in Klein Jasedow ein Konzert mit dem in Berlin basierten Akvariet Trio statt. Die Kompositionen, mit Einflüssen aus dem Jazz, der Elektronischen und Minmal Musik sowie zeitgenössischer Improvisationsmusik, nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise von erzählenden Klängen und bewegenden Bildern, aus poetischen Stimmungen und komplexer tanzender Rhythmik. Aus Gründen der Corona-Pandemie ist die Zuhörerzahl im Klanghaus auf 60 begrenzt.Anmeldung: 038374/75227

Anzeige

Zu einem Waldkonzert und Puppentheater unter alten Buchen am Steinernen Tisch wird am Wochenende in den Heringsdorfer Kur- und Heilwald eingeladen. Am Samstag startet um 18 Uhr an der Grundschule Heringsdorf eine humorvolle Waldwanderung mit dem königlichen Revierförster Waldemar Jäde und seinen nostalgischen Leibesübungen. Um 19 Uhr gibt es am Steinernen Tisch ein Konzert mit Thomas Putensen am Klavier und Waldemar Jäde mit seinem Signal-Jagdhorn. Die Gäste sollten für den Rückweg eine Taschenlampe einpacken. Am Sonntag startet um 10 Uhr an der Grundschule Heringsdorf eine Familienwanderung unter dem Motto „Warum der Wald Kinder gesund und glücklich macht“. Um 11 Uhr gibt es am Steinernen Tisch Puppentheater mit Wolfgang Lasch aus Potsdam. Auf dem Programm steht „Kasper und Karl Räubersack“. Gäste sollten Sitzunterlagen mitbringen.

Weitere OZ+ Artikel

Vom 11. bis 13. September wird in Zinnowitz das Seebrückenfest gefeiert. Am Freitag gastiert um 19.30 Uhr Arno Zillmer mit seinem Programm „Grenzgänger“ auf der Bühne des Konzertpavillons. Am Samstag gibt es um 11 Uhr mit „Swing Connection“ Evergreens und Lieder von Swing, Bossa und Latin. Um 19.30 Uhr wird „ZigZag“ erwartet – eine verrückte Mischung aus Pop, Reggaeton, Rock und Elektronik. Am Sonntag ist um 15 Uhr Schlager- und Oldiezeit mit Duo Rosenherz.

Am Sonntag wird in Karlshagen um 14 Uhr zu einer Kräuter- und Waldwanderung eingeladen. Gehen Sie mit Winfried Dinse auf Wanderschaft durch den Karlshagener Wald und erfahren Sie Erstaunliches über unsere einheimische Baum- und Kräuterwelt sowie deren möglichen Einsatz als natürliche Heilmittel. Treffpunkt ist vor der Rezeption des Campingplatzes (Zeltplatzstraße). Teilnahme nach Anmeldung in der Touristinfo unter 038371/554910 oder info@karlshagen.de kostenfrei.

Von Henrik Nitzsche