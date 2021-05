Das können Usedomer von Modellregionen in Schleswig-Holstein lernen

Eckernförde/Usedom

Nach Sonne, Strand und Meer sehnen sich gerade ganz viele Menschen in Deutschland. Während auf der Insel Usedom nur vereinzelt Einheimische und doppelt geimpfte Zweitwohnungsbesitzer ohne Kinder am Strand liegen, sind sowohl im benachbarten Swinemünde als auch in Schleswig-Holstein die Touristen wieder willkommen. Aufgrund der sehr niedrigen Inzidenz (weniger als 50) gibt es in Schleswig-Holstein mehrere Modellregionen, die mit dem Tourismus starten. Zwei Usedomer berichten, was sie dort erlebt haben.

Stefanie Pflock in Eckernförde im Urlaub. Quelle: privat

Viele Anfragen an die Hotels – Urlauber auf Lücken angewiesen

Vier Tage verbrachte Stefanie Pflock, Vize-Chefin der Trassenheider Kurverwaltung, einen Kurzurlaub in Eckernförde. „Wir waren von Montag bis Donnerstag dort – einfach mal raus und andere Eindrücke sammeln“, gesteht sie. Rund eineinhalb Wochen vor der Anreise buchte sie mit ihrem Partner das Hotelzimmer. „Es war ziemlich knifflig, noch ein gutes Zimmer zu bekommen, denn die Hotels sind dort fast alle ausgebucht. Wir waren darauf angewiesen, noch eine Lücke zu ergattern.“ Einen Tag vor der Abreise besorgte sich das Paar einen negativen Schnelltest. „An der Rezeption wurde bei jedem Gast Fieber gemessen, aber nicht mit einem klassischen kontaktlosen Fieberthermometer, sondern über eine Wärmebildkamera“, sagt sie.

Lecker Eisbecher! Quelle: Pflock

Viele Testmöglichkeiten in der Region

Nach drei Tagen mussten die beiden Usedomer wieder zum Test. „Testmöglichkeiten gibt es dort fast überall. Die Infrastruktur ist sehr gut. Direkt am Strand gab es ein Corona-mobil, welches von den Urlaubern Abstriche nimmt“, erklärt sie. Auch in vielen Hotels gibt es Möglichkeiten, den Corona-Test machen zu lassen.

Frühstück im Außenbereich oder auf der Terrasse

Das Frühstück gab es nur auf der Außenterrasse des Hotels oder man nimmt sich sein Tablett mit auf das Zimmer und isst dort. „Viele Speisen, unter anderem Salate, sind schon portionsweise abgepackt, sodass niemand mehr alles selbst zusammenstellen muss“, sagt sie. Vor dem Frühstück wurde bei jedem Gast nochmals die Körpertemperatur gemessen. Das Desinfizieren der Hände, das Tragen der Maske bis zum Platz sowie das Einchecken mit der Luca-App gehören zur Selbstverständlichkeit in den Restaurants.

Im Außenbereich durften Cocktails getrunken werden. Quelle: Pflock

Sie kann sich vorstellen, dass die Konzepte, vor allem das Testen, auch auf Usedom übertragen werden können. „Die Testinfrastruktur müsste dann noch ausgebaut werden, um der Nachfrage gerecht zu werden“, sagt sie.

Geschätzt, willkommen und gut aufgehoben

Ihren Kurzurlaub in Eckernförde schätzt sie sehr, denn sie fühlte sich durch die Gastgeber gut aufgehoben, wertgeschätzt und willkommen. „Man hat im Gespräch mit vielen Menschen gemerkt, dass sie sich wieder nach Normalität sehnen. Die Tage werden wir sehr positiv in Erinnerung behalten.“

„Dort geht das Leben von Null auf Hundert wieder los“

Einer, der ebenfalls am Wochenende die knapp dreistündige Autofahrt in Kauf nahm, um den blühenden Tourismus zu sehen, war Sebastian Ader, Geschäftsführer der Rovell-Hotels in Bansin und im Allgäu. „Dort ging das Leben auf einen Schlag wieder los. Ich kam mir wie in einer anderen Welt vor“, sagt er. Volle Strände, volle Restaurants, volle Hotels und gut besuchte Promenaden. Alles Zustände, die man auf der Insel Usedom schmerzlich vermisst. „Die Promenaden in Scharbeutz sind schmaler als auf Usedom. Es wurden also die Laufrichtungen angepasst, sodass es nicht zu eng wurde und nicht zu viele Menschen auf einer Stelle sind. Dort habe ich intelligente Methoden gesehen, die man locker auf Usedom übertragen könnte“, betont er.

Sebastian Ader, Geschäftsführer der Rovell-Hotels an der Seebrücke in Scharbeutz. Quelle: privat

Beautyabteilungen der Hotels werden zum Corona-Testzentrun

Ein weiteres Beispiel ist, dass die ungenutzten Thermen sowie die Beauty- und Kosmetikabteilungen der Hotels zu Corona-Testzentren umfunktioniert wurden. Die Testmöglichkeiten werden sowohl von kommunaler als auch von privatwirtschaftlicher Seite angeboten. Dass die Gäste auf Usedom möglicherweise alle zwei Tage zum Corona-Test müssen, findet Ader suboptimal. „Unsere Hygienekonzepte wurden noch mal angepasst. Die Idee: Anreise mit einem negativen Corona-Test und dann die Nutzung der Luca-App. Im Falle einer Infektion kann man nachverfolgen, wo der Gast gewesen ist. Uns muss von der Landesregierung das Vertrauen zurückgegeben werden.“

Tausende Menschen genießen das sonnige und warme Wetter am Timmendorfer Strand. Quelle: Thomas Müller

Modellregionen machen jetzt keinen Sinn mehr

Für Modellregionen sei es auf der Insel Usedom mittlerweile zu spät. „Viele Bundesländer machen es so, dass sie eine Öffnung des Tourismus ab einer bestimmten Inzidenz in Aussicht stellen. Es gibt also ein Ziel, auf welches man hinarbeiten kann. Das haben die Politiker der Bevölkerung schon vor vielen Wochen mitgeteilt“, erklärt Ader. In Mecklenburg-Vorpommern gab es so etwas nie.

Öffnung der Hotels nicht mehr im Mai

Ader tippt, dass es eine Woche vor den Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit der Beherbergung von Urlaubern losgeht. „Ich glaube nicht daran, dass zu Pfingsten – also einen Tag nach dem Lockdown – hier etwas geht. Es müsste jetzt eindeutige Signale aus der Politik geben, ob die Hotels wieder aufmachen können. „Die Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeit geholt werden und vor allem müssen die Lieferanten informiert werden, welche Waren wir brauchen“, sagt er. Er vermutet, dass zunächst gar nicht alle Wünsche der Hotels erfüllt werden können, sondern die Hotels das nehmen müssen, was die Lieferanten noch auf Lager haben.

