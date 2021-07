Das passiert bei den Wikingertagen in Peenemünde

Peenemünde

Nach der Kleinkunst kommen die Wikinger. Sie schlagen vom 9. bis 18. Juli ihr Lager am Peenemünder Hafen auf. Das Mecklenburgische Wandertheater Cocolorus Budenzauber verspricht ein vielfältiges Programm. Mit dabei sind Artisten und Gaukler der Panikkompanie, die Traumfänger mit Masken- und Stelzentanz, Cocolorus Märchenspiel sowie Musik mit Cocolorus Diaboli und Collec-Tiv.

Dazu kommt am ersten Wochenende der feuerspeiende Riesendrache Fangdorn. Am zweiten Wochenende bietet die Schaukampfgruppe „Ruprecht“ aus Tschechien mit ihrem feuerspuckenden Drachen Birgon Spaß und Gefecht. Beendet werden die Wochenendtage mit der Feuershow „Araga Mysteria“. Die Besucher dürfen sich auch auf ein Wikingerboot freuen, was im Hafenbecken zu Wasser gelassen wird. Ein historischer Theaterwagen wird aufgebaut und mittelalterliche Marktstände laden ein.Info: www.cocolorus-diaboli.de

Von Henrik Nitzsche