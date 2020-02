Bis zum 8. April werden auf der Insel Usedom, in Swinemünde und in Berlin zwei neue Folgen des Usedom-Krimis gedreht. In den Hauptrollen sind Katrin Sass und Rikke Lylloff zu erleben. Im Mittelpunkt stehen der Tod eines 16-Jährigen nach einer Drogenparty und das Verschwinden eines jungen Wachmanns.