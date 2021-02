Das planen die Peenemünder mit ihrem alten Gerätehaus

Peenemünde

Bis vor einem Jahr waren noch die Brandschützer mit ihrer Ausrüstung und Bekleidung drin. Seitdem sie aber im Dezember 2019 endlich ihr neues Domizil an der Hauptstraße beziehen durften, gab es für das alte, zu klein gewordene Gerätehaus neben der Glowgolf-Anlage nahe des Hafens keine Verwendung mehr.

Bislang. Nun soll es im Gerätehaus bald Butter, Brötchen, Zeitungen, Kaffee geben – halt Dinge des täglichen Bedarfs. Das Peenemünder Feuerwehrgebäude wird ein Dorfladen. Den braucht der Raketen-Ort auch, denn der kleine Konsum neben dem einstigen Sauerstoffwerk hat zum Jahresende dicht gemacht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinter der Idee des Dorfkonsums stecken Sandra Tutass und Ursula Latus, die das Gebäude nun von der Gemeinde pachten wollen. Und möglichst bis zur Saison ihren kleinen Laden öffnen, wie Ursula Latus hofft.

Sie betreibt in Peenemünde eine Bootsbauschule. Kreativität und geschickte Hände dürften sicher nicht von Nachteil sein, wenn man ein Feuerwehr-Gerätehaus zu einem Dorfladen umbauen will, der mit kleinem Imbiss, Kaffee und Sitzecken zum gemütlichen Treff- und Klönpunkt werden soll.

Firmengründung in einer Hauruckaktion

„Der Start war alles andere als einfach. Die Gemeinde will den Mietvertrag nur mit einer juristischen Person abschließen. Wir hatten zunächst an die Gründung einer Genossenschaft gedacht, was zu lange dauert und zu kostspielig ist“, sagt Ursula Latus. Deshalb habe man nun eine Unternehmergesellschaft gegründet. Selbst das war nicht einfach: „Wir haben in MV keinen Termin bei einem Notar bekommen. In einer Hauruckaktion sind wir nach Berlin gefahren. Dort hat es mit einem Termin geklappt“, so die Bootsbauerin.

Jetzt gibt es die „Dorfladen Peenemünde UG“ mit zwei geschäftsführenden Gesellschaftern. Doch es sollen noch mehr Mitstreiter werden, die sich engagieren – „als stille Teilhaber. Das kann man schon mit 100 Euro werden“, so die Peenemünderin.

Wenn der Umnutzungsantrag durch ist und der Mietvertrag unterschrieben, dann könne der Umbau starten. Vieles wollen die Initiatoren allein machen. Regale von der Stange soll es bei einer Bootsbauerin im Laden nicht geben. „Vielleicht nur im Lager.“ Die großen Tore des Gerätehauses sollen erhalten bleiben. Dahinter ist eine Glasfront geplant. Einen neuen Anstrich soll es geben.

Auch wenn es aktuell noch sehr viel Theorie ist, so sind die Ladenbetreiber praktisch schon dabei, Kunden ins Geschäft zu holen. Und zwar mit Fragebögen, die in Peenemünde die Runde machen. „Da wird abgefragt, wer sich aktiv einbringen will. Uns interessiert natürlich auch, was sich die Peenemünder im Laden wünschen“, sagt Ursula Latus, die bereits mit mehreren regionalen Produzenten Kontakt aufgenommen hat. „Natürlich wollen wir auch nachhaltige Produkte anbieten.“

Von Henrik Nitzsche