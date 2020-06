Das plant der Heringsdorfer Hort in der Ferienzeit

Heringsdorf

Am zweiten Ferientag konnten die Hortkinder des Schulhortes der Volkssolidarität Heringsdorf ihre kreativen Fähigkeiten beim Töpfern unter Anleitung von Eleonore Beitz beweisen. Im Töpferkeller bearbeiteten Clara, Jasmin und die anderen Kinder den Ton kräftig mit den Händen oder Modellierhölzern. „Ich will bunte Schmetterlinge zaubern“, sagt die 7-jährige Selina. „Es kommt auf die richtige Festigkeit an, da musste mit etwas Ton nachgeholfen werden“, sagt Eleonore Beitz. Erst wenn die liebevoll gestalteten Kunstwerke den Brennofen verlassen haben, erstrahlen sie in vollem Glanz. Für einige der Kinder war das Töpfern nicht neu, sie hatten bereits in einem Kurs Osterhasen und bunte Fische entstehen lassen.

In den nächsten Wochen soll es weitere Aktivitäten im Hort geben, wie Leiter Kersten Fubel versichert. „Wir haben uns mit dem gesamten Team Gedanken gemacht, wie unter den veränderten Bedingungen eine erlebnisreiche Feriengestaltung möglich ist“, sagt er. Geplant sind mehrere Wanderungen. Fertigkeiten im Schnitzen sind auch gefragt. Die Kinder können ihre Lieblingsbücher mitbringen. Lustig dürfte ein Fotoshooting werden. Dazu sollen die Kinder in den Kleiderschränken der Eltern nach urigen Sachen stöbern. „Wir planen auch sportliche Betätigung auf Rollen sowie Strandbesuche“, so Fubel. In einer Mottowoche sollen die Sinne der Kinder geschärft werden. Das alles unter Einhaltung der Coronaregeln, wie der Hortleiter betont.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Gert Nitzsche