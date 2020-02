Benz

Die Gemeinde Benz plant mitten im Dorf ein betreutes Wohnobjekt, in dem Menschen leben können, die sich nicht mehr allein helfen können. Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung liegen den Abgeordneten die ersten Ausschreibungsergebnisse dafür vor, die die Planung des Kommunalbaus betreffen. Der geschätzte Finanzbedarf liegt laut Bürgermeister Enrico Tesch (parteilos) bei rund drei Millionen Euro. „Ob und in welcher Höhe mit Fördermitteln gerechnet werden kann, wird sich erst herausstellen, wenn die Kostenschätzung vorliegt“, erklärt Südamtsleiter René Bergmann. Die auf Erfahrung beruhende Investitionssumme sei erst einmal nur vage im Haushalt eingestellt, schränkt der Amtschef ein.

Dem 62-jährigen Bürgermeister, der den Posten seit Mai vorigen Jahres bekleidet, ist es offensichtlich ein Herzensanliegen. Er weiß die Gemeindevertreter geschlossen hinter sich und erklärt: „Da, wo bis kurz nach der Wende die frühere Konsum-Kaufhalle stand, wollen wir ein einstöckiges Gebäude mit 20 kleinen Wohnungen bauen, dazu ein Zimmer, etwa für Fußpflege und andere Dienstleistungen, und einen Gemeinschaftsraum für die Geselligkeit. Es soll mit den umliegenden Häusern ein harmonisches Ensemble bilden.“

Enrico Tesch unterstreicht nochmals den sozialen Ansatz: „Wir planen kein typisches Altersheim, sondern betreute Wohnmöglichkeiten für Einwohner, die nicht mehr allein zurechtkommen und so trotzdem in der Nähe ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Die Wohnungsvergabe soll der Gemeinde obliegen, für die pflegerische Betreuung werden wir zu gegebener Zeit einen Anbieter suchen.“

Pflastersteine von Karnin nach Benz

Dann kommt der Bürgermeister auf ein anderes Thema zu sprechen, das zunächst für etwas Wirbel in der Gemeinde gesorgt hat. Es geht um tonnenweise Steine, konkret um jenes alte Kopfsteinpflaster, das im Usedomer Ortsteil Karnin im Vorfeld des Straßenausbaus entnommen wurde. „Es liegt vorübergehend auf dem Platz an der früheren Freilichtbühne“, erklärt Enrico Tesch. „Wir haben die Steine natürlich ordnungsgemäß gekauft. Sie sollen für die Befestigung des Mühlenweges verbaut werden und so eine neue Nutzung erfahren. Der bisherige Sandweg, der zu unserer Holländerwindmühle führt, wird im Sommer sehr frequentiert, weshalb wir einseitig einen Gehweg planen und ordentliche, dann auch gebührenpflichtige, Parkplätze. Wir müssen zudem überlegen, wie wir auf dem Hohlweg unterhalb des Mühlenbergs die gefährliche Raserei unterbinden können.“

Feuerlöschteich völlig verschlammt

Aktuell macht sich die Gemeindevertretung Sorgen wegen eines völlig verschlammten Feuerlöschteichs im Ortsteil Benz. „Wir haben besonders im Umfeld der Kirche mehrere mit Schilf gedeckte Häuser und bei der extremen Trockenheit der vergangenen Sommer immer um die ausreichende Wasserzufuhr bangen müssen. Wir bekommen Ende des Monats zwar ein neues Löschfahrzeug, das Wasser für den Erstangriff vorrätig hat, aber das ersetzt nicht den Teich. Wir haben deshalb in unserem Haushaltsplan 70 000 Euro für die Sanierung des Gewässers eingeplant.“ Für den Ortsteil Reetzow, der wie Labömitz, Stoben, Balm und Neppermin zur Gemeinde Benz gehört, sind laut Tesch Fördermittel für den Einbau einer Regenentwässerung in der Steinstraße zugesagt.

Um die Einwohnerzahl zu erhöhen, entsteht in Benz gerade ein neues Wohngebiet für zehn Häuser. Wie erst kürzlich in Stolpe verkündet, sollen auch in Benz keine Ferienwohnanlagen mehr genehmigt werden. Zu den ersten Eigenheimbesitzern mit Dauerwohnsitz Am Schwalbennest gehören Beatrice und Helmut Wolka. Sie kommen aus dem Münsterland. „Wir haben jahrelang auf dem Campingplatz in Stubbenfelde Urlaub gemacht und uns in Ruhe nach einem neuen Wohnsitz umgesehen“, erzählt Beatrice Wolka. „Ich habe mir immer gewünscht, in Benz sesshaft zu werden, wo wir nun auch sehr nett aufgenommen wurden.“

