Das sagen Koserower und Besucher zur neuen Seebrücke

Koserow

Das Bernsteinbad hat endlich seinen attraktiven Anziehungspunkt wieder! Bei sommerlichen Temperaturen durften gestern Vormittag Hunderte Einheimische und Gäste den Neubau der Seebrücke erstmals betreten und bestaunen. Das an der deutschen Ostsee- und Nordseeküste in seiner Form einmalige Bauwerk erntete bei den Neugierigen fast durchweg Zustimmung, ja bei einigen Gästen sogar Beifall als Anerkennung.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werner und Angelika Kranz, zu Hause in Berlin und seit Langem Stammgäste von Koserow, warteten in der ersten Reihe auf die Freigabe für Besucher. „Mein Mann hat den Fortgang der Arbeiten kontinuierlich verfolgt, zum Teil direkt hier vor Ort, aber auch auf der Koserower Website. Es ist großartig geworden“, so die Hauptstädterin, die später ein wenig mit den Tränen der Rührung kämpfen muss, als der Spaziergang sie die 280 Meter über das Ostseewasser führte. Und die Verzögerungen bei der Fertigstellung? „Kein Problem und schnell vergessen“, sagt sie. Schließlich sei der Flughafen BER doch ein ganz anderes Desaster gewesen. Gelächter ringsum.

Die Kleinsten waren die Ersten

Eine schöne Geste hatte sich die örtliche Kurverwaltung einfallen lassen, indem die Lütten der Kindertagesstätte als erste Besucher auf die Brücke durften, quasi zur Bauabnahme. Da hatten zwar die Handwerker, verstärkt durch Bürgermeister René König (parteilos), noch schwer mit Schrauben und Sägen zu tun, die Bauhofmitarbeiter schwangen die Besen, doch das störte die Kleinen kein bisschen.

Zur Galerie Koserows Wahrzeichen mit Glockenturm und Beachbar

Sie nahmen schon mal Platz auf der Open-Air-Kinotreppe, staunten über das anlegende Vineta-Schiff der Adler-Reederei und sangen später den ostdeutschen Kinderliederhit „Wer will fleißige Handwerker sehn …“. Als danach blaue Luftballons in den Ostseehimmel stiegen, wurden sie wieder von den Erzieherinnen, Mama und Papa oder Oma und Opa in Empfang genommen. Nicht ohne dass sie einforderten, schon bald wieder hierher zu kommen.

Martina und Peter Tirkschleit wohnen an der Hauptstraße, nur zwei, drei Steinwürfe vom Strand entfernt und freuen sich über die Fertigstellung des 7,4 Millionen Euro teuren Vorhabens. „Natürlich gab es Rückschläge und Verzögerungen, auch Pech mit dem kranken und daher auszuwechselnden Holz, aber nun sind wir glücklich. Für unser Koserow ist es einfach toll, diese moderne Brücke zu haben“, gab sich Peter Tirkschleit überzeugt.

Dickes Lob aus der Lausitz

Keine andere Meinung hat auch Wolfgang Fischer aus Cottbus-Ströbitz. Der Pensionär und frühere Uhrmachermeister gilt seit Jahrzehnten als treuer Verbindungsmann in der kommunalen Partnerschaft mit Koserow und hat selbst schon eine Menge Projekte angeschoben, die dem freundschaftlichen Miteinander der Menschen aus der Lausitz und von der Inselmitte förderlich sind. „Ich bin am 6.6.1961 zum ersten Mal über die Wolgaster Brücke auf die Insel gekommen, habe seitdem viel erlebt und mitgemacht. Da freut es mich nun ganz besonders, diesen Besuchermagnet mit eröffnen zu dürfen“, plaudert er wie gewohnt munter drauflos, schüttelt die Hände vieler Bekannter, erntet Schulterklopfen.

Wahrzeichen wird im Dunkeln beleuchtet

Schon in der nächsten Woche soll es auf dem Seebrückenkopf musikalisch zugehen, die Beobachtung von Sonnenauf- und -untergängen ist indes ab sofort kostenlos und Tag für Tag möglich. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und die dicken Wolken verziehen sich wieder. Wer gern morgens oder abends baden geht, kann dies nun ab sofort mit einem Blick auf die Seebrücke verbinden. Und im Dunkeln erscheint das neue Wahrzeichen des Seebades sogar beleuchtet. Ein Muss für Gäste und Gastgeber.

Um die Feierlichkeiten am ersten Tag der Freigabe abzurunden, läuteten schließlich die Glocken vom acht Meter hohen Turm, in Reichweite zur Sitzlandschaft auf dem Kopf der Brücke. Spätestens da verdrückte auch so mancher Einheimische eine klitzekleine Träne der Freude über das Erreichte.

Von Steffen Adler