Das steckt hinter den Mut-Mach-Kisten in vier Usedomer Kirchen

Morgenitz

Die Beschränkungen, die Covid-19 uns auferlegt, haben die Gemeindepädagogin Vera Bäßmann veranlasst, nach Alternativen zu suchen, um ihre Kindergruppen nicht aus den Augen zu verlieren. „Leider kann ich dich zurzeit nicht in der Schule, bei den Übernachtungsfreizeiten oder bei den wöchentlichen Gruppenstunden treffen“, hat die Kirchenmitarbeiterin jedem einzelnen der ihr anvertrauten Kinder in einem Brief geschrieben.

Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, lädt sie die Mädchen und Jungen dazu ein, sogenannte Mut-Mach-Kisten zu durchstöbern. Diese inhaltsschweren Holzkisten sind in den offenen Kirchen in Zirchow, Usedom, Benz und Morgenitz zu finden. Als Wegweiser dient ein Regenbogen.

Gefüllt hat Vera Bäßmann die Kisten mit Büchern, CD’s, Bastelmaterialien, Spielen und vielem mehr. Weitere zwei Kisten sind mobil unterwegs, auch hier gilt der Regenbogen an den Fahrzeugen der Kirchenmitarbeiter als Hinweis. „Seid mutig und sprecht uns an!“

Kisten werden jede Woche neu bestückt

„In den Kisten sind Angebote für verschiedene Altersgruppen“, erklärt Vera Bäßmann. „Einiges bekommen die Kinder geschenkt, anderes ist nur geliehen und gehört nach Gebrauch in eine bereitstehende Rückgabekiste. Jede Woche werden die Kisten desinfiziert und neu bestückt.“

Damit die Angebote von möglichst vielen Kindern genutzt werden können, gibt es „Kistenregeln“ und sogar ein Vertragsformular, auf dem die Mädchen und Jungen beispielsweise erklären sollen, dass sie die geliehenen Dinge mit Sorgfalt behandeln und möglichst zügig wieder in die Rückgabekiste legen. Auch an Gästebücher, in denen die Kinder sich mitteilen, grüßen oder auch Kritik und Wünsche äußern können, hat die Initiatorin gedacht. Wie übrigens auch an Schutzmasken, die seit Wochen zu Dutzenden von fleißigen Näherinnen zur Verfügung gestellt werden.

Projekt wird mit 5000 Euro unterstützt

Die Mut-Mach-Kisten und ihr wertvoller Inhalt werden mit rund 5000 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert, dessen regionale Projektgruppe unter dem Motto „Wir von hier - gemeinsam für unsere Insel“ im Amtsbereich Süd bereits etliche Projekte unterstützt hat. Ansprechpartner auch für weitere Initiativen ist René Lenz von der Koordinierungsstelle „Partnerschaft für Demokratie“, der auch bei der Antragstellung behilflich ist.

Lenz: „Sie können unverbindlich mit mir Kontakt aufnehmen unter 0175 / 91 97 247 oder per E-Mail an lap@demokratisches-ostvorpommern.de. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten unter www.wirvonhier-usedom.de und www.demokratie-leben.de.“

Von Ingrid Nadler