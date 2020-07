Das steckt hinter den schwarzen Kreuzen im Kreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast/Neeberg

In der Nacht zu Dienstag sind an mehreren Ortseingängen im Kreis Vorpommern-Greifswald schwarze Kreuze aufgestellt worden. Unter anderem in Wolgast sowie in Neeberg und Krummin auf Usedom sind die Kruzifixe mit der Aufschrift „Wacht auf!“ und dazugehörige Zettel zu sehen gewesen.

Laut Aussagen der Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Nicole Buchfink, sind derzeit 23 Kreuze sichergestellt worden. „Doch die Dunkelziffer ist hoch, da viele Bürger die Kreuze selbst abgenommen und sie uns nicht gemeldet haben“, schätzt sie ein. Auch die Zettel sind größtenteils schon abgerissen worden.

Wie die Polizeisprecherin bestätigt, kommt es seit 2014 meist um den 13. Juli herum zu solchen Aktionen, die der Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Szene zuordnet. „Vor sechs Jahren sind erstmals solche Kreuze von einem Rechtsextremisten auf Facebook gepostet worden“, berichtet Buchfink. Seitdem springen immer mehr Gruppierungen auf – unter anderem die Identitäre Bewegung oder die NPD. In den Vorjahren waren landesweit 139 (2014), 120 (2015), 76 (2016), 68 (2017) und 179 (2018) solcher Kreuze gezählt und geborgen worden.

Forderung nach einem Gedenktag

Doch was steckt hinter der Aktion? Die Initiatoren wollen so an „die über 4500 deutschen Opfer von Gewalt durch Ausländer seit 1990“ erinnern. Auch der NPD-Landesverband postete dazu am Dienstag auf Facebook eine Nachricht. In dieser heißt es: „Auch deutsche Opfer müssen unvergessen bleiben. Auch sie brauchen einen Tag, um an ihr Schicksal zu erinnern.“ Die NPD fordert deshalb einen offiziellen Gedenktag, der am 13. Juli festgehalten werden soll.

Endstation Rechts spricht von Verschleierung

Doch genau das sei nicht das eigentliche Anliegen der NPD, ist sich Felix Willer, der im Landesvorstand der Jusos MV ist, die das Projekt Endstation Rechts ins Leben gerufen haben, sicher. „Die Aktion zielt nicht auf Solidarität mit den Opfern, sondern soll nur eine rassistische Politik verschleiern“, sagt er. Das könnten sie natürlich nicht offen sagen, so dass Tatsachen so umgemünzt würden, dass sie gegen Ausländer zielten.

Hinzu komme nach Aussagen von Endstation-Rechts-Leiter Julian Barlen, dass die zitierten Zahlen der Opfer und Orte der Kreuze willkürlich gewählt und nicht belegt werden würden. „Unabhängig davon gebietet es der Anstand, keine Opfer von Gewalt politisch zu instrumentalisieren oder gar Opfer nach Herkunft oder Hautfarbe zu bewerten. Jegliche Formen von Hass und Gewalt sind strikt abzulehnen“, so Barlen.

Aufstellen ist keine Straftat

Wie Polizeisprecherin Nicole Buchfink betont, handelt es sich bei dem Aufstellen der Kreuze allerdings um keine Straftat. „Es handelt sich aber um eine Ordnungswidrigkeit, der wir nachgehen werden.“ Die Ermittlungen dazu laufen.

Von Ann-Christin Schneider