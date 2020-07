Das war der Grund für den Feuerwehreinsatz in Zinnowitz

Zinnowitz

Mit gleich zwei Einsätzen beschäftigte sich die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz am späten Dienstagnachmittag. Gegen 17.15 Uhr kam kam es zwischen Bannemin und Zinnowitz zu einem Böschungsbrand auf wenigen Quadratmetern. Noch während des Einsatzes erhielt die Kameraden den Notruf, dass es im Hotel Asgard, im Haus Meereswarte, zu einer Rauchentwicklung kam. Laut Anna Lippmann, Junior-Chefin des Hauses, wollte sich ein Urlauberehepaar in der dritten Etage in der Turm-Suite offenbar ein Essen in der Pantryküche zubereiten und ließ den Topf auf dem Herd stehen. Die Untermieter meldeten sich bereits an der Rezeption und schilderten, dass Qualm aus dem Fenster dringt. „Die Rettungskette funktionierte super. Die Kollegen haben alle Gäste aus dem Hotel geschickt“, so Lippmann. Das Zimmer hat keinen großen Schaden abbekommen und wird nach einem kräftigen Durchlüften wieder bewohnbar sein. Laut Lippmann spielte offenbar Alkohol bei den Gästen auch eine entscheidende Rolle. Um die Gefahr eines weiteren Feuerwehreinsatzes zu minimieren, wird das Paar samt ihrer beiden Hunde höchstwahrscheinlich am Mittwoch vorzeitig den Urlaub beenden und abreisen.

Umliegende, ebenfalls alarmierte Feuerwehren, konnten den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.

Von Hannes Ewert