Das waren die kuriosesten Anrufe bei den Rettungsleitstellen in Vorpommern

Stralsund/Greifswald

Wahrscheinlich war es ein besonders schöner Ausflug an den Strand. Die Sonne, die leichte Brise, der Sand unter den Füßen. Hans war wahrscheinlich sogar sehr glücklich. Und bestimmt auch glücklich verheiratet. Doch dann war es passiert. Irgendetwas fehlte. Genau, da, am Ringfinger war plötzlich kein Ring mehr. Und er war doch so teuer gewesen.

Jedes Mal, wenn er das Schmuckstück ansah, dachte er an den schönsten Tag seines Lebens. Plötzlich war er weg, der Ehering, verloren, irgendwo im Sand verschollen. Da kann man(n) schon mal in Panik geraten.

Hans heißt nicht wirklich Hans, sein echter Name soll hier nicht genannt werden. Und die Geschichte des Ausflugs könnte sich zumindest so abgespielt haben. Was Hans dann tat, ist aber verbürgt. Hans wählte den Notruf. Das Technische Hilfswerk ( THW) solle doch bitte vorbeikommen und mit Metalldetektoren den Strand nach seinem Ehering absuchen.

Tino Hausmann (42), Leiter der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen, und sein Stellvertreter Dirk Scholwin (40, r.) beobachten die aktuelle Einsatzlage. Quelle: Robert Niemeyer

„Auf die Idee muss man erst mal kommen“, sagt Dirk Scholwin. Der 40-Jährige ist der stellvertretender Leiter der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen. In der Schaltzentrale in Stralsund gehen sämtliche Notrufe des Landkreises ein, im Schnitt täglich mehr als 400 Anrufe. Doch nicht jeder Anrufer befindet sich tatsächlich in einer Notlage.

Hans jedenfalls nicht. Verständlich, dass der Verlust des Eherings für ihn einer Katastrophe geglichen hat, gut möglich, dass die Erklärungsversuche zu dem tragischen Verlust gegenüber seiner Frau tatsächlich in einer lebensbedrohlichen Situation mündeten. Aber das THW hat sicherlich wichtigere Aufgaben zu erledigen.

Eigentlich logisch: der Notruf nur für Notfälle

So kurios Fälle wie dieser klingen mögen, die Disponenten der Leitstellen finden derlei „ Notfälle“ nicht wirklich witzig. „Der Notruf ist vor allem für lebensbedrohliche Notfälle da“, macht Dirk Scholwin klar.

Festzustellen sei jedoch, dass in den Leitstellen immer häufiger Fälle gemeldet werden, in denen kein wirklicher Notfall vorliegt. „Diese Anrufe haben tatsächlich zugenommen. Disponenten, die gerade solche Fälle bearbeiten, stehen nicht für die Annahme tatsächlicher Notfälle zur Verfügung“, bestätigt Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, dass auch diese Leitstelle nicht vor „kuriosen“ Anrufen gefeit ist.

Die Rettungsleitstelle in Stralsund. Quelle: Reinhard Amler

Von der Katze auf dem Baum – die im Grunde kein Notfall ist, weil Katzen es in der Regel ganz gut alleine wieder vom Baum herunter schaffen – bis zu Schwänen in der Greifswalder Innenstadt, die laut Anrufer doch in den Tierpark gebracht werden sollten: Oft scheint den Menschen auch das Wohl der zwei und vierbeinigen tierischen Lebewesen am Herzen zu liegen. „Kurios war ein Anruf von Urlaubern, die am Ahlbecker Strand einen Biber entdeckt hatten und diesen ebenfalls ’gerettet’ haben wollten“, so Radlof.

Die verstopfte Toilette, ein Stromausfall und Ähnliches: Auch solche Situation erscheinen vielen als Grund, die 112 zu wählen. Zumeist sind in solchen Fällen „nur“ der Disponent und eine der zahlreichen Notrufleitungen belegt. Manchmal könne jedoch nicht exakt geklärt werden, ob wirklich kein Notfall vorliegt. Dann wird mitunter ein Rettungswagen wegen einer kleinen Schnittwunde losgeschickt. „Der fehlt dann möglicherweise für einen richtigen Notfall“, sagt Dirk Scholwin.

Zahlen und Daten Etwa 150000 Anrufe über die Notrufnummer 112 gehen pro Jahr bei der Leitstelle Vorpommern-Rügen ein, in den Urlaubsmonaten im Sommer mehr als im Winter. Bei etwa 16000 dieser Einsätze wird die Feuerwehr alarmiert, die meisten Anrufe, etwa 50000, erfordern den Rettungsdienst. In der Leitstelle in Stralsund arbeiten 25 Mitarbeiter in Zwölfstunden-Schichten von 7 bis 19 Uhr und von 19 bis 7 Uhr.. Die Integrierte Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat insgesamt 29 Mitarbeiter. Die Disponenten arbeiten ebenfalls in Zwölfstunden-Schichten. Pro Jahr werden circa 67000 Ereignisse dokumentiert. Davon sind 33000 Einsätze für den Rettungsdienst, 13000 im Krankentransport und circa 2500 Einsätze für die Feuerwehren dabei.

Wenn Nachbarn sich nicht mögen

Ein beliebter Grund für Anrufe in der Leitstelle seien auch Nachbarschaftsstreitigkeiten. So erinnert sich Scholwin an einen Fall, als jemand ein Brand beim Nachbarn meldete. Erst nach einigen Minuten kristallisierte sich heraus, dass jener Nachbar ein kontrolliertes Gartenfeuer entfacht hatte und der Anrufer seinen Nachbarn einfach nur nicht leiden konnte. „Kein Grund also für einen Einsatz. Aber wenn man das nicht rausbekommt, schickt man da einfach grundlos eine Feuerwehr hin“, so Dirk Scholwin.

Mancher Zeitgenosse entpuppt sich auch als eher hartnäckiges Exemplar. „Der Nachbar gegenüber hatte Sperrmüll rausgestellt“, erinnert sich Dirk Scholwin an einen Anruf eines Mannes, den er angenommen hatte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit, es sollten doch vorsorglich der Rettungsdienst und das Ordnungsamt alarmiert werden. Als Scholwin ihm erklärte, dass er nichts für ihn tun könne, habe der Herr aufgelegt und die Polizei gerufen. „Da fasst du dir an den Kopf“, so Scholwin.

Lieber helfen als diskutieren

Grundsätzlich versuchen die Disponenten, immer irgendwie zu helfen. Manche möchten die Telefonnummer vom Tiernotdienst haben oder wissen, welche Apotheke noch geöffnet hat oder – auch das gibt es – die Nummer der Auskunft. „Bevor wir lange diskutieren, geben wir die Information einfach raus, bevor allzu lange eine Notrufleitung blockiert wird“, sagt Dirk Scholwin.

Ähnlich gehen auch die Mitarbeiter der Leitstelle in Vorpommern-Greifswald mit solchen Situationen um. „Diese Einsätze werden wie jeder andere Einsatz abgefragt und dokumentiert, und die Leitstellendisponenten versuchen, den Anrufern die Lage zu erklären, und geben zum Beispiel bezüglich der Tiere Hinweise, diese einfach in Ruhe zu lassen. Die Probleme würden sich dann meistens allein erledigen“, so Anke Radlof.

Strukturierte Notrufabfrage Die Integrierten Regionalleitstellen der Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald nutzen die strukturierte Notrufabfrage, um möglichst schnell die wichtigsten Informationen zu einer Notsituation beim Anrufer zu erfahren. Das Gespräch wird dabei durch die Disponenten immer mit der Einleitung „Notruf Feuerwehr – Rettungsdienst. Wo ist der Notfallort?“ begonnen. Dabei übernimmt der Mitarbeiter der Leitstelle die Gesprächsführung und wird den Anrufer unter anderem zum Namen, Notfallgeschehen sowie zur telefonischen Erreichbarkeit befragen. Im Vergleich zur bisherigen Abfrage werden teilweise mehr Fragen gestellt – dies führt aber trotzdem zu einer eindeutigen und verbesserten Bearbeitung der eingehenden Notfälle. Bereits während des Telefongesprächeskönnen durch die Disponenten Rettungskräfte entsandt werden. Ebenso bietet der Disponent dem Anrufer weitere Hilfe- und Verhaltenshinweise an. Diese reicht von einfacher Erste-Hilfe bis zur Hilfestellung bei einer Reanimation.

Um unnötige Anrufe schnellstmöglich identifizieren zu können, vor allem aber, um schnellstmöglich die Lage des Anrufers einschätzen zu können, greifen die Leitstellen beider Landkreise – Vorpommern-Greifswald seit 2016, Vorpommern-Rügen seit diesem Jahr – seit einiger Zeit auf eine standardisierte Abfrage zurück (siehe Infokasten). Nicht der Anrufer schildert von sich aus die Situation – mitunter rufen Menschen an mit dem Satz „Hier brennt es!“ und legen wieder auf – sondern die Disponenten folgen einem klaren Fragenkatalog, geben also den Gesprächsverlauf vor.

„Das Ziel ist ein Qualitätsziel. Jeder soll die gleiche Hilfe bekommen“, sagt Tino Hausmann, Leiter der Leitstelle Vorpommern-Rügen. Sind die Grundinfos erfragt, könne schneller und präziser entschieden werden, welche Hilfe benötigt wird. „Das System hat sich insofern bewährt, als dass jetzt die Disponenten in den Notrufdialogen die Führung übernehmen, Ergebnisse schneller erzielt werden und anhand der dokumentierten und ausgefüllten Checklisten die Einsatznachbereitung und Schulung viel zielgerichteter erfolgen kann“, sagt auch Anke Radlof.

Ein Mann, ein Baum, ein Schatten

In der Hoffnung, dass folgende Fälle weniger werden. „Ein Mann, der sich hier in der Region eine Datsche gekauft hatte, hatte sich bei uns gemeldet“, erinnert sich Dirk Scholwin an einen besonders dreisten Auftrag. Im Garten dieses Ferienhäuschens stand ein Baum. Und der Mann verlangte, dass die Feuerwehr doch vorbeikommen möge, um den Baum zu fällen.

Ob denn Äste drohen würden, herabzufallen, oder ob der Baum in Gänze umkippen könnte, möglicherweise auf ein Gebäude, habe Scholwin gefragt. Nein. Der Grund des Anrufs: Der Baum werfe einen Schatten auf die Terrasse. Der Mann wollte dort aber gerne in der Sonne sitzen. Scholwin: „Da fällt einem schon mal die Kinnlade runter.“

Mehr zum Thema:

Kuriose Polizeimeldungen: Das sind Vorpommerns dümmste Verbrecher

Polizei verhaftet Mann auf Kreuzfahrt in Rostock – Ehefrau reist weiter

Drogendealer festgenommen: Ein Auto randvoll mit Cannabis

Betrunkener muss Autoschlüssel abgeben – und fährt später betrunken zur Polizei

Von Robert Niemeyer