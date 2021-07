Das wird teuer: Swinemünde nimmt Falschparker ins Visier

Swinemünde

Das Auto mal fix mitten auf dem Bürgersteig abgestellt, weil kein freier Parkplatz gefunden wurde, kann teuer werden: Swinemünde nimmt Falschparker rigoros ins Visier. Die Stadt hat eine neue kostenpflichtige Parkzone eingeführt. Dieses Jahr gilt sie nicht nur im Badeviertel, sondern auch in der Innenstadt. Das soll zu mehr Rotation auf den Parkplätzen führen. Denn nach wie vor gibt es ein Problem: Für so viele Touristen, die mit Saisonbeginn die Stadt besuchen, reichen die Kapazitäten nicht aus. Es gibt zu wenig Parkplätze.

Über 70 Falschparker erwischt

Ob Einheimischer oder Gast – das Auto einfach auf dem Bürgersteig abstellen, wird nicht geduldet. Die Stadtpolizei hat bereits einen entschiedenen Kampf gegen Autofahrer angekündigt, die regelwidrig parken – auf Rasenflächen, Gehwegen und verbotenen Stellen. Über 70 Fahrer haben das bereits am vergangenen Wochenende zu spüren bekommen. „Die Fahrer überraschten die Stadtwache mit ihrer Kreativität. Einige wählten wirklich ungewöhnliche Parkstellen aus. Diese Kreativität endete jedoch nicht allzu gut für sie “, sagt Rafał Marciszewski, Kommandant der Stadtwache in Swinemünde, im Ergebnis durchgeführter Kontrollen. Die Parksünder müssen die Konsequenzen tragen. Für falsches Parken droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Zloty oder das Abschleppen des jeweiligen Fahrzeugs.

Swinemünde verzeichnet drastische Zunahme von Wohnmobilen

In diesem Jahr muss sich die Stadt mit Saisonbeginn aber nicht nur um widerspenstige Autofahrer, sondern verstärkt auch um Camper kümmern. Die Pandemie hat zu einem Boom für Urlaub in der rollenden Unterkunft geführt. Nach Swinemünde kommen immer mehr Wohnmobile. Für die gibt es in der Stadt zwei Campingplätze, die die notwendige Infrastruktur für solche Fahrzeuge bieten. Das ist die „Marina“ an der Wybrzeże Władysława IV. Straße und „Relaks““ an der Słowackiego Straße. Die steuern aber längst nicht alle Wohnmobilisten an. Sie halten an Stellen an, die für solche Fahrzeuge völlig ungeeignet sind und nehmen mehrere Parkplätze ein.

Kommandat der Stadtwache kündigt „harte“ Strafen an

„Wir beobachten ständig das Problem mit den Campern in der Stadt. Jeder Verstoß gegen die Richtlinien des D-18-Zeichens, einschließlich Camping auf dem Parkplatz, also zum Beispiel das Aufstellen von Stützen, das Abstellen jeglicher Ausrüstung nach draußen, ganz zu schweigen von der illegalen Müllabfuhr, wird von den Wachen hart bestraft “, so Rafał Marciszewski. Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann mit einer Geldstrafe und der Aufforderung zum sofortigen Verlassen des besetzten Platzes geahndet werden.

Von Radek Jagielski