Die Heimat von Andreas Wecker liegt in der Parchimer Ecke. Durch seine Partnerin Sarah kam er auf die Insel Usedom. In Bansin Dorf fühlt er sich inzwischen heimisch. Der gelernte Kaufmann für Bürokommunikation arbeitet bei Jacob Cement in Kölpinsee als Fachverkäufer und -berater. Inmitten eines gut funktionierenden Teams fühlt er sich anerkannt und zufrieden. Andreas Wecker war aktiver Fußballer in Ziegendorf und Parchim. Eine Verletzung beendete seine Torejagd.

Neben dem runden Leder ist Angeln sein größtes Hobby. Häufig ist er an den Ückeritzer Angelteichen anzutreffen und hat dort schon gute Fänge gemacht. Einer seiner größten Fische war ein knapp ein Meter großer Hecht. Er mag Popmusik und steht auf Songs von Udo Lindenberg. Zur Familie gehören noch die Kinder Leonie (9) und Len Otto (2). Mit den Kleinen wird viel gepuzzelt oder mit dem Bagger im Sand gespielt. Sein Traum bei einem großen Lottogewinn: „Ein eigenes Haus und damit mietfrei wohnen.“

Von Gert Nitzsche