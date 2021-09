Peenemünde

Eberhard Lehmann sitzt mit seiner Familie zum gemütlichen Kaffeeklatsch in bäuerlicher Idylle in seinem Garten in Peenemünde. Das grünbewachsene Grundstück mit altem Einfamilienhaus, schattigen Bäumen und Backsteinschuppen aus dem 19. Jahrhundert wirkt wie ein trotziges Relikt aus vergangenen Zeiten, eingezwängt in die Geschichte des 20. Jahrhunderts: Hinter den Bäumen lugt ein DDR-Plattenbau hervor, auf der anderen Seite des Grundstücks erhebt sich das Kraftwerk der früheren NS-Heeresversuchsanstalt.

Fischerdorf musste als NS-Heeresversuchsanstalt herhalten

Lehmann stört der Anblick nicht. Er kenne es nicht anders, sagt er. Als die Nationalsozialisten 1936 das alte Fischerdorf im Norden Usedoms für ihre größenwahnsinnigen Pläne schleiften, um dort unter strengster Geheimhaltung die V2-Raketenwaffen zu entwickeln, musste die Familie seines Schwiegervaters Peenemünde verlassen. Nun soll Peenemünde genau wegen dieser Geschichte Welterbe werden – eine Idee, die Lehmann begrüßt, obwohl das Fischerdorf damals seinen Charakter für immer verlor.

Nazi-Waffenschmiede Peenemünde Im hermetisch abgeschlossenen Norden der Insel Usedom entstand ab 1936 ein militärisches Großforschungsprojekt zum Bau raketenbetriebener Bomben. Am 3. Oktober 1942 erreichte der Prototyp der V2 als erster Flugkörper weltweit den Weltraum. Technikinteressierte sehen deshalb Peenemünde als „Wiege der Raumfahrt“. Nach Angaben des Museums Peenemünde arbeiteten etwa 12 000 Ingenieure, Techniker und Militärangehörige bis 1945 in der NS-Heeresversuchsanstalt, dem damals größten militärischen Forschungszentrum Europas. Hunderte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter wurden für die Produktion beschäftigt. Am 13. Oktober 1943, nach der Bombardierung Peenemündes, wurden 600 KZ-Häftlinge nach Mittelbau-Dora, Außenlager des KZ-Buchenwald, deportiert. In der unterirdischen V2-Raketenproduktionsstätte im Harz starben rund 20 000 Menschen. Die von den Nazis als Wunderwaffe glorifizierte „V2“ ist nach Angaben von Forschern die einzige Waffe, bei deren Produktion mehr Menschen ums Leben kamen als bei den Angriffen. Die Zahl der bei Bombeneinschlägen getöteten Opfer wird auf 5000 geschätzt. Nach Kriegsende wurde das Know-How auf Seiten der Siegermächte für die militärische und zivile Raumfahrttechnik genutzt und damit der Kalte Krieg zwischen Westmächten und Ostblock angeheizt.

„Die wissenschaftlichen Leistungen in Peenemünde haben den Siegermächten nach Kriegsende mehr als 15 Jahre technischen Fortschritt in der Raketenforschung gebracht“, begründet der 61-Jährige seine Meinung. Das Ortsbild, so hofft er, werde vom Welterbestatus und zusätzlichem Geld profitieren. Doch inzwischen ist der ehemalige Kranführer skeptisch, ob es tatsächlich dazu kommen wird. „Die Kritik an den Welterbeplänen ist einfach zu groß.“ Peenemünde werde leider nur als Ort des Verbrechens gesehen.

Kritik an Schwesigs Vorstoß – Unterstützung von der AfD

Welterbe Peenemünde? Seitdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Juli ankündigte, die Ruinenlandschaft der Nazi-Waffenschmiede als Welterbevorschlag des Landes an die Kultusministerkonferenz melden zu wollen, hagelt es heftige Kritik. Historiker und Politiker, die den Opferverbänden nahestehen, halten einen solchen Vorstoß für unangemessen. Peenemünde als Täterort dürfe nicht mit dem Welterbestatus geadelt werden, argumentiert der Historiker Rainer Eisfeld. Zustimmung erfährt Schwesig bislang vor allem von der falschen Seite: Die AfD-Fraktion begrüßt den Vorstoß.

Ruinen, Ausstellungen und Konzerte Die ehemalige Heeresversuchsanstalt Peenemünde ist mit 25 Quadratkilometern das deutschlandweit größte Flächendenkmal, das jährlich von etwa 150 000 Gästen besucht wird. Im Kraftwerk dokumentiert eine Dauerausstellung die Anfänge und die Vereinnahmung der Raketenforschung durch das Militär, den Aufbau der Heeresversuchsanstalt unter Wernher von Braun, die Entwicklung der V2-Raketen und deren zerstörerische Auswirkungen. Ein zweiter Teil der Ausstellung zeigt das Wettrüsten der Siegermächte nach Kriegsende mithilfe des Peenemünder Know-hows. Das Flächendenkmal mit den Ruinen kann entlang eines 25 Kilometer langen Rundweges mit 23 Stationen erkundet werden. 2002 wurde die Reihe der Peenemünder Konzerte begründet, die mit Stardirigenten wie Mstislaw Rostropowitsch, Kurt Masur oder Krzysztof Penderecki einen hohen musikalischen Anspruch haben und von Staatsgästen wie Michail Gorbatschow, Königin Silvia von Schweden oder den Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa besucht wurden.

Wer, was und welche Umstände machen Technik böse?

Nun hat sich der ehemalige Museumschef von Peenemünde, Dirk Zache, in die Diskussion eingeschaltet. „Zweifellos ist Peenemünde eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Die Bewertung eines Denkmals erfolgt jedoch nicht nach moralischen Kriterien“, hält Zache den Kritikern entgegen. Es gehe bei einer Unesco-Bewerbung um die Feststellung des weltweit Außergewöhnlichen. „Und da fällt mir kein Ort ein, der die Ambivalenz der Technik so deutlich macht.“ Ein Thema, aktueller denn je. Was, wer, welche Umstände machen Technik „böse“? Die Denkmallandschaft mit ihren Ruinen, von Raketen-Prüfständen bis zu Häftlingslagern, hätten für diese Fragestellung einen außergewöhnlichen universellen Wert. „Peenemünde hat in vielfacher Hinsicht beste Voraussetzungen als Welterbe zu bestehen.“

„Was bringt so ein Welterbetitel? Geld und Bekanntheit.“

Urlauber, die an diesen spätsommerlichen Nachmittag das Museumsgelände mit den historischen Anlagen besuchen, sind hin- und hergerissen. „Es ist ein schwieriger Spagat“, meint der Elektroniker Ralf Weber aus Frankfurt/Main, der mit seiner Freundin Sascha Unger das erste Mal den Norden Usedoms besucht. Auf der einen Seite stünden die technischen Fortschritte, auf der anderen die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Sich dieses Widerspruchs und Schreckens bewusst zu werden, dabei könne ein solcher Titel helfen, sagt Weber und zweifelt sofort, als seine Freundin einwirft: „Braucht es dafür einen Welterbetitel?“ Auch Stefan Hänsel und Christine Schillinger aus dem oberrheinischen Kehl zweifeln. „Was bringt so ein Welterbetitel? Geld und Bekanntheit.“

Zache, Museumschef von 1996 bis 2005, weist Vorwürfe zurück, das Museum würde der Opferperspektive zu wenig Raum geben. Bereits nach dem Eklat von 1992, als Peenemünde in verzerrter und geschichtsklitternder Sicht als Geburtsort der Raumfahrt gefeiert wurde, habe es ein Umlenken gegeben. Aus der Vereinsinitiative entstand ein Regie- und Eigenbetrieb der Gemeinde, dann eine gGmbH, an der das Land Mehrheitsgesellschafter ist. Mit Begleitung eines wissenschaftlichen Beirats sei eine Ausstellung entstanden, die seit 2001 auch an Täter- und Opferbiografien die Perspektiven Peenemündes dokumentiere. Die Ausstellung müsse basierend auf dem aktuellen Forschungsstand weiterentwickelt werden. Nicht ungewöhnlich nach 20 Jahren, so Zache. „Das Museum ist dabei der geeignete Ort, um die moralische Bewertung Peenemündes auszuhandeln.“

Vorschläge an Kultusministerkonferenz bis Ende Oktober

Für die Frage, ob Peenemünde welterbewürdig sei, habe das Museum allerdings nur eine untergeordnete Relevanz. „Welterbewürdig ist allein die 25 Quadratkilometer große Denkmallandschaft in all ihren Gegensätzen und Zeitschichten.“

Astronomische Uhr als Welterbe-Vorschlag Neben der Denkmallandschaft Peenemünde will das Land die astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche als Welterbevorschlag melden. Die Uhr von 1472 ist laut Kultusministerin Bettina Martin (SP) ein weltweit einzigartiges Monument und eine wissenschaftliche, technische, künstlerische und kulturgeschichtliche Spitzenleistung des 14./15. Jahrhunderts. Die Bundesländer können bis Ende Oktober jeweils zwei Vorschläge für die sogenannte Tentativliste an die Kultusministerkonferenz melden. In einem mehrstufigen Verfahren werden dann aus dieser Liste die Kandidaten ermittelt, die Deutschland der Unesco vorschlägt.

Bis Ende Oktober muss das Land seine neuen Vorschläge für die sogenannte Tentativliste an die Kultusministerkonferenz melden. Für Zache ist entscheidend, mit welcher Argumentation das Land seine Bewerbung unterlegt. Die erste Welterbe-Initiative vor zehn Jahren unter dem damaligen Kultusminister Henry Tesch (CDU) ist nach seiner Einschätzung zurecht gescheitert. Tesch hatte Peenemünde mit dem US-amerikanischen Huntsville und dem sowjetischen Baikonur in die Tradition der bedeutenden Weltraumbahnhöfe gestellt.

Nach der Kritik, die Schwesigs Ankündigung losbrach, bereitet das Museum den Welterbevorschlag inhaltlich vor. Die Landesregierung hält an ihrem Kurs fest. „Auf einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrates wird aktuell an der wissenschaftlichen Konzeption einer Welterbebewertung gearbeitet“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Konsens gibt es zumindest beim zweiten Welterbevorschlag des Landes: die astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche. Das technische Meisterwerk aus dem 15. Jahrhundert eignet sich nicht für hitzige politische Debatten.

Von Martina Rathke