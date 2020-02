Deges lässt um Wolgast 73 Nisthilfen anbringen

Wolgast/Sauzin

In dieser Woche haben Mitarbeiter der Natur+Text GmbH aus Rangsdorf bei Berlin im Wolgaster Belvederepark damit begonnen, an Bäumen Nistkästen für Vögel und Fledermäuse zu installieren. Die Firma arbeitet im Auftrag der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), die mit der Planung der Wolgaster Ortsumgehungsstraße betraut ist.

Insgesamt 73 Nistkästen sollen entlang im Bereich Wolgast der geplanten Trasse der Ortsumgehung angebracht werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Laut Deges-Sprecher Lutz Günther handelt es sich bei der Montage der Nisthilfen um eine Ausgleichsmaßnahme für im Zusammenhang mit dem Straßenbauprojekt wirksam werdende Eingriffe in die Natur. „Für die Maßnahme werden insgesamt 40 Fledermaus- und 33 Vogelnistkästen in drei Quartieren – Park „ Belvedere“, Halbinsel „Alte Schanze“ und am Ostufer des Peenestroms – an Bäumen angebracht, kontrolliert und unterhalten“, so Günther.

Installiert werden die Nistkästen im Park „Belvedere“, auf der Halbinsel „Alte Schanze“ und am Ostufer des Peenestroms. Quelle: Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

„Ziel der Maßnahme ist die Kompensation von bau- und anlagebedingten Quartierverlusten von Fledermäusen der Arten Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus sowie von Feldsperling, Kleinspecht und Star.“ Insgesamt, so erklärte Günther weiter, werde von einer Wirksamkeit zwei Jahre nach Installation der Fledermauskästen ausgegangen: „Aus diesem Grund erfolgt die Umsetzung der Maßnahme mit einem Vorlauf von zwei Jahren vor Baubeginn in den genannten Bereichen.“

Von Tom Schröter