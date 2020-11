Heringsdorf

Auf Usedom und in Wolgast gibt es eine Welt, in der Baumschmuck in Form karierter Kugeln oder silberner Einhörner nicht kitschig ist. Diese Welt wird erleuchtet von Kerzen und Lichterketten, dort springen Rentiere über Frühstücksteller und weiße Mäuse aus Filz tummeln sich zwischen Leinenservietten. Es ist die Welt der Dekoration, in ihr gibt es kein Zuviel und sie hat viele Eingänge.

Einer liegt in Ückeritz am Achterwasser. Prachtvoll eingedeckte Tische, Lampen und edle Stoffe prägen das Bild. Kerstin Petersen betreibt hier seit 2004 ihr Geschäft „Hus un Hoff“. Direkt neben der Holzmanufaktur ihres Mannes erstreckt sich der Laden über zwei Etagen. „Eigentlich sollte das hier ein Showroom für Möbel und Inneneinrichtungen werden“, erzählt Petersen bei einem Rundgang. Den habe sie nur ein wenig dekorieren wollen. Sie scheint dabei einen Nerv getroffen zu haben, denn schon lange spielen die Dekoration und mittlerweile sogar Mode hier die Hauptrolle.

Donald Trum mit Clownsnase als Sitzkissen

Durch die Corona-Krise sei sie bislang gut gekommen, sagt Petersen. Damit spiegelt sich bei ihr im Kleinen wider, was auch der Verband der Deutschen Möbelindustrie vermeldet hat. Er erwartet für dieses Jahr ein Umsatzplus von drei Prozent. Und auch der Möbelriese IKEA hat vor wenigen Tagen seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Demnach habe der steigende Online-Umsatz die Ausfälle des Unternehmens in den Zeiten des Shutdowns mehr als ausgeglichen.

Bei "Hus un Hoff" in Ückeritz hat die Adventszeit bereits begonnen. Quelle: Juliane Schultz

Auch Kerstin Petersen hatte im Frühjahr in einen Online-Shop investiert, doch der habe sich für sie nicht rentiert. „Die Kunden wollen die Sachen lieber vor Ort sehen, sie anfassen und ein bisschen Schnickschnack beim Rumstöbern entdecken“, ist ihr Eindruck. Sie streicht die Falte aus einem gewebten Kissen mit dem Porträt der Malerin Frida Kahlo und zeigt ein weiteres, auf dem im Gesicht von Donald Trump eine Clownsnase prangt.

Erfolgreich dank Top-Beratung und einheimischer Kunden

Kundin Christine Schlechthaupt betritt den Laden und wird herzlich begrüßt. Sie habe hier schon viel gekauft, sagt sie. „Schauen Sie sich doch um: Andere stellen nur was hin, hier wird es dekoriert.“ Zudem gebe es eine Top-Beratung bei einer Tasse Kaffee oder einem Sekt. Ob denn die Touristen nicht fehlen? Kerstin Petersen überlegt: „Stimmt schon, wir haben viele auswärtige Stammkunden, die in diesem Jahr nicht kamen.“ Dennoch könne sie nicht klagen. „Ich habe den Eindruck, dass nun mehr Einheimische kommen.“

Bei "Hus un Hoff" in Ückeritz hat die Adventszeit bereits begonnen. Quelle: Juliane Schultz

Ein paar Kilometer weiter schätzt Silke Petersen die Situation ganz ähnlich ein. Seit Mai 2019 betreibt sie in Heringsdorf ihren Laden „Geschmackssache“: „Ich habe viele einheimische Kunden.“ Dank ihnen habe sie auch das Ausbleiben der Touristen verkraftet und für sie schließe sie, anders als andere Geschäfte, auch nicht in der Nebensaison. „Man darf nicht einfach die Bürgersteige hochklappen und die Kunden vor Ort vergessen.“ Deshalb habe sie an den Adventssamstagen geöffnet.

„Alles, was hier drin steht, mag ich.“

Ihren Stil beschreibt die Unternehmerin als bunt, verspielt und modern. „Alles, was hier drin steht, mag ich.“ Aus feinen Porzellan-Wandtellern erheben sich Tierkörper, in einer Vitrine stapeln sich edle Pralinen, in Regalen stehen Kaffee und Bio-Tees. Ein Weihnachtsbaum, über und über behängt, bildet das Zentrum des kleinen Geschäfts. Auch Silke Petersen hat in einen Online-Shop investiert – vor allem viel Arbeit. Ob die sich auszahlt, weiß sie noch nicht: Er ist erst am Dienstag freigeschaltet worden.

Alles "Geschmacksache" - so heißt der Deko-Laden von Silke Petersen in Heringsdorf. Quelle: Juliane Schultz

Schwarz-Goldenes spricht eher Städter an

Zwei Häuser weiter stöbern Kunden durch die schwarzen, weißen oder grünen Farbwelten im Geschäft „Bei Bergmanns“. Die Artikel werden bei ihr nach Farben gruppiert, erklärt Kerstin Bergmann. Das habe sich bewährt, weil die Kunden so alles schnell finden. Außerdem gelingt es uns auf diese Weise, den Produkten auch jeweils eine Idee zu verkaufen. Interessant dabei: „Die schwarz-goldenen Deko-Artikel sprechen eher Städter an. Diese Kunden fehlen uns jetzt.“ Doch abgesehen davon, sei das Jahr gut gelaufen. „Das Frühjahr war hart, aber der Sommer hat uns entschädigt.“

"Bei Bergmanns" sind die Dekorationen in Farbwelten eingeteilt. Das schwarz-goldene Thema spreche eher Städte an, hat Inhaberin Kerstin Bergmann festgestellt. Quelle: E-Mail-OZ-Online

Auch Kerstin Bergmann hat weiterhin von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Das wollen wir für unsere einheimischen Kunden so lassen.“ Die können also weiterhin in ausgefallene, edle oder ganz klassische Dekowelten tauchen. Und egal wie verrückt es in manchen Läden zugeht: Niedliche Engel und bunte Kugeln gibt es zu Weihnachten überall.

Deko-Welten „Hus un Hoff“ Zu den Kaveln 2, 17459 Ueckeritz, geöffnet Montag sowie Mittwoch bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr „Geschmacksache“ Friedenstraße 25, 17424 Heringsdorf, geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und an den Adventssamstagen „Bei Bergmanns“ Friedenstraße 23, 17424 Heringsdorf, geöffnet Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr Interliving MMZ Wolgast Wedeler Str. 6, 17438 Wolgast, geöffnet Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr

Von Juliane Schultz