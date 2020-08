Delbrückstraße Heringsdorf: Startschuss für finalen Bauabschnitt

Heringsdorf

Eine der größten Straßenbaumaßnahmen der Heringsdorfer Geschichte ist in den finalen Bauabschnitt gestartet. Bis Ende nächsten Jahres soll die Delbrückstraße zwischen der neuen Tourismuszentrale am Platz des Friedens bis zum Travel Charme Strandidyll ausgebaut werden. Rund 2,4 Millionen Euro werden investiert, wie Marko Koch vom Bauamt der Gemeinde informiert.

Bevor aber der Straßenbau startet und sämtliche Leitungen, wie Abwasser, Wasser, Gas, Strom und Breitband in den Boden kommen, brauchte es zunächst ein Bauwerk am Heringsdorfer Sportplatz. So mancher, der am Radweg unterwegs war und die Arbeiten beobachtete, hätte dort auf die Idee kommen können, das eine neue Tribüne entsteht. Doch gekickt wurde auf dem Platz seit vielen Jahren nicht mehr.

„Der Bau dient der Regenentwässerung“, sagt Andreas Brandt, Bauleiter der Firma FGW Bau Friedland. In den vergangenen Wochen wurden anstelle der Stufen zahlreiche Winkelstützen verbaut, die etwa 1,50 Meter über den Boden ragen. Die Stützwand ist etwa 36 Meter lang und vier Meter breit. „Hier soll künftig das gesamte Regenwasser aus der Brunnenstraße, Friedenstraße und Delbrückstraße versickern. Pro Sekunde sind das ein paar 100 Liter“, wie Klaus Teschner vom federführenden Ingenieurbüro Rekonstra Anklam sagt.

Neue Versickerungsgrube am Sportplatz

Für den Regenwasserkanal muss die Promenade in Höhe des Sportplatzes gekreuzt werden, was gegenwärtig zu Beeinträchtigungen führt. Die Versickerungsgrube soll begrünt und mit einem Geländer versehen werden, wie Teschner sagt. Die noch bestehende Versickerung in der Düne – zwischen Strand und Sportplatz – sei nicht mehr nutzbar gewesen. Laut Teschner war das eine Auflage vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. „Die Düne hat in den Jahren dermaßen abgebaut, so dass der Abstand zur See nicht mehr gegeben ist. Damals wurde die Regenentwässerungsleitung unter den Sportplatz verlegt.“

Zurück zur Straße: Bis Ende Februar 2021 wird der erste Teilabschnitt zwischen der Zufahrt zur Rehaklinik und der Abfahrt zur Promenade von der Delbrückstraße saniert. „Ab sofort ist die Zuwegung zum EKZ und zur Kurklinik gesperrt. Die Zufahrt erfolgt nur noch über die Friedenstraße und den Platz des Friedens“, sagt Koch. Dort wurde inzwischen eine Umgehungsstraße asphaltiert (Höhe Platz des Friedens), die nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zurückgebaut werden soll. Den Anwohnern, die derzeit mit ihrem Fahrzeug nicht mehr auf die Grundstücke kommen, seien Ausweichparkplätze zur Verfügung gestellt worden, so Koch.

Der zweite Teilabschnitt vom Travel Charme Hotel bis zur Zufahrt Promenade/Ecke Villa „Oechsler“ soll bis Juli 2021 fertiggestellt sein. „Wenn alles passt, wollen wir dann das letzte Stück in Angriff nehmen. Und zwar den Bereich bis zum Platz des Friedens. Ende November 2021 wollen wir fertig sein“, meint Teschner.

Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit 10 km/h

Im Vorfeld des Ausbaus gab es hitzige Diskussionen unter den Anliegern, da die Gemeinde einen Teil der Heringsdorfer Delbrückstraße zum verkehrsberuhigten Bereich machen wollte. Das hätte bedeutet, dass für Kraftfahrer statt Tempo 30 nur Schrittgeschwindigkeit gegolten hätte. Den Gehweg hätte es nicht mehr gegeben, weil es sich bei einem verkehrsberuhigten Bereich um eine Mischverkehrsfläche handelt, die keine Trennung von Fahrbahn und Gehweg vorsieht.

Letztendlich einigten sich die Gemeindevertreter auf einen Kompromiss: Vom Abzweig Friedenstraße/Höhe Damenbadweg bis zum Platz des Friedens wird die Delbrückstraße als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ausgebaut. Rechtsseitig soll es einen Gehweg mit abgesenkten Bord geben.

Baumaßnahme läuft seit Mai 2017

Im Mai 2017 begann die Sanierung der Delbrückstraße inklusive aller Nebenstraßen bis zur Ahlbecker Goethestraße. Ursprünglich wurden die Investitionskosten mit rund vier Millionen Euro veranschlagt.

„Wir liegen inzwischen insgesamt bei rund sechs Millionen Euro“, sagt Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Für die erhebliche Kostensteigerung macht er Preiserhöhungen im Baugewerbe, beim Material sowie Tariferhöhungen verantwortlich. „Zudem mussten wir mehrfach schadstoffbelastete Baulast entsorgen“, so Hartwig. Von der Baumaßnahme waren insgesamt 420 Anlieger betroffen.

