Demo in Swinemünde zum Wiederaufbau der Schiffbauindustrie in Westpommern

Swinemünde

Die sozialistische Jugend und eine Gruppe von Werftarbeitern aus Swinemünde auf Usedom organisierten einen Streikposten und forderten damit die Erfüllung des Versprechens zum Wiederaufbau der Schiffbauindustrie in Westpommern. Ihrer Ansicht nach hat die Regierung in diesem Fall nichts Konkretes getan.

Die Teilnehmer der Streikposten erinnerten daran, dass die Swinemünder Werft vor nicht allzu langer Zeit eine der drei am besten funktionierenden polnischen Werften war. Nach Angaben der Demonstranten begannen die Probleme 2013, als der Betrieb von der Reparaturwerft in Stettin übernommen wurde. Es gibt auch Signale über eine mögliche Privatisierung des Betriebs.

„Wir wollen nicht, dass die Mitarbeiter aus Polen auswandern“

„Wir sind hier, weil die Linken immer weniger über die Arbeitnehmerrechte und Solidarität spricht. Wir wollen zeigen, dass uns der Mensch am Herzen liegt. Wir haben festgestellt, dass wir auf das reagieren müssen, was in den Werften passiert. Wir wollen nicht, dass die Mitarbeiter aus Polen auswandern. Wir sind der Meinung, dass die Schiffbauindustrie heute vernachlässigt wird, obwohl sie ein großes Potenzial hat“, sagt ein Aktivist der Polnischen Sozialistischen Partei.

Gewerkschaften beteiligten sich nicht am Streikposten. Bartłomiej Szmyt, Vorsitzender von „Solidarność“ in der Swinemünder Werft, betonte, dass die Teilnahme von Mitarbeitern an der Demonstration freiwillig sei.

„Wir haben keine Angst vor einer Privatisierung“

„Jeder, der wollte, konnte am Streikposten teilnehmen. Wir haben nichts dagegen. Es ist abzuwarten, was in einem Monat passieren wird. Die Vorstandswahlen stehen vor der Tür und möglicherweise werden einige Entscheidungen getroffen. Wir haben keine Angst vor einer Privatisierung, denn das wichtigste ist einen guten Plan für die Werft zu erstellen. Was wir nicht wollen, ist dass Entscheidungen ohne unser Wissen getroffen werden“, so B. Szmyt.

Laut Gewerkschaftern, interessieren sich viele für den Kauf der Werft. Derzeit finden Schiffsreparaturen wie geplant statt und die Coronavirus-Epidemie hat keine größeren Ausfallzeiten verursacht. Gegenwärtig beschäftigt die Swinemünder Werft ungefähr 230 Mitarbeiter, aber zusammen mit allen kooperierenden Unternehmen schafft sie einen Arbeitsplatz für etwa 500 Mitarbeiter.

Besten Ergebnisse seit zehn Jahren erzielt

Der Vorsitzende der zusammengeschlossenen Werften, Krzysztof Zaremba, versichert, dass MSR „Gryfia“ die besten Ergebnisse seit 10 Jahren erzielt. Seiner Meinung nach, wurden im ersten Quartal dieses Jahres 36 Schiffe und im zweiten trotz der Pandemie 43 Schiffe renoviert. Weitere 21 Schiffe wurden vertraglich bestätigt. In Projektphase ist ein neues Dock für über 100 Mio. Złoty, das auch in der Stettiner Werft gebaut wird.

Von Radek Jagielski