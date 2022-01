Demo in Wolgast: Polizei stellt Schlagschutzhandschuhe und Dolch sicher

Wolgast

Die Polizei meldet einige Zwischenfälle während der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Mittwochabend in Wolgast. Während des Protestzuges durch die Stadt, an dem sich gemäß einer Zählung durch die OZ etwa 2800 Menschen beteiligten, stellten Einsatzbeamte fest, dass vier Teilnehmer Schutzbewaffnungen in Form sogenannter Schlagschutzhandschuhe trugen, informierte Polizeisprecher Ben Tuschy.

„Die Identitäten der Tatverdächtigen wurden festgestellt, die Schlagschutzhandschuhe sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet“, so Tuschy. Im weiteren Verlauf fielen den Beamten bei einer fünften Person ebenfalls derartige Handschuhe auf. „Bei der anschließenden Personalienfeststellung und Durchsuchung wurden zudem ein Dolch, illegale Betäubungsmittel und illegale Pyrotechnik (Pollenböller) aufgefunden“, teilte der Sprecher weiter mit. Anzeigen gegen das Versammlungs-, Waffen-, Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Mehrere Anzeigen wurden aufgenommen

Als die Polizei die Identität eines weiteren Teilnehmers klären wollte, beleidigte dieser die Einsatzbeamten und leistete zudem Widerstand. Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Des Weiteren wurden bei zwölf Personen die Personalien erhoben, nachdem sich diese dauerhaft geweigert hatten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Die Betroffenen müssen wegen dieser Ordnungswidrigkeit nun mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen Auflagen nach dem Versammlungsgesetz rechnen“, so Tuschy. „Ein weiterer Teilnehmer verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde zur Feststellung der Identität in Gewahrsam genommen. Nach der Identitätsfeststellung im Polizeirevier Wolgast wurde der Verantwortliche aus dem Gewahrsam entlassen und Anzeige erstattet.“

Von Tom Schröter