Demo in Wolgast gegen Corona und Krieg: Rund 800 Leute zogen durch die Straße

Wolgast

Demo gegen den Krieg, gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Politik: Erneut sind am Dienstag in Wolgast Leute auf die Straße gegangen, um ihre Kritik an der aktuellen Situation kundzutun. Die Demo stand unter dem Motto „Für unsere Kinder – Kein Krieg, Frieden und Freiheit für alle Völker“. Rund 800 Personen schlossen sich dem Protest an.

Im Fokus der Protestler standen wie in den vergangenen Wochen die Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens und die bevorstehende Impfpflicht. Es wurde behauptet, das Grundgesetz sei abgeschafft und die Maßnahmen geplante Aktionen, um den Mittelstand zu vernichten.

Volk sei Spielball der Kriegstreiber

Auch die Situation in der Ukraine wurde thematisiert. Wie das Orga-Team der Dienstagsdemo mitteilte, hätte sie der Krieg lange beschäftigt. Eine blaue Fahne mit weißer Taube wehte über der Bühne. Sie solidarisierten sich mit dem ukrainischen und russischen Volk, denn diese seien der Spielball der Kriegstreiber.

Ein Redner sagte, dass die Regierungen der Ukraine und Russlands genauso korrupt seien wie die deutsche Regierung. Nach seinen Worten solle man nicht alle Bilder vom Krieg zu glauben und kritisch hinterfragen, damit nicht noch mehr Angst verbreitet werde.

Ursprünglich sollte eine „Überlebensparty“ gefeiert werden, doch angesichts der Lage in der Ukraine sei davon Abstand genommen worden. Die Demoroute führte dieses Mal vom Kai zum Tannenkamp und zurück. Mit Trommeln und Tröten machten die Teilnehmer auf sich aufmerksam. Trotz Auflagen wurden mehrheitlich keine Masken getragen.

Auch am Mittwoch wird es eine Corona-Demo mit Aufzug in Wolgast geben. Erwartet wird auch der Sänger Taylor.

