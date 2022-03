Denkmal für Sowjetsoldaten in Swinemünde mit blauer Farbe beschmiert

Swinemünde

Übergriff auf das Denkmal für die ehemaligen sowjetischen Soldaten und deren Familienangehörige, die in Swinemünde gestorben sind: Das Denkmal auf dem Friedhof der Stadt wurde dieser Tage mit blauer Farbe beschmiert. Weil es auf dem Friedhof keine Kameraüberwachung gibt, konnte bislang der Täter nicht ermittelt werden.

Vandalismusakt ist kein Einzelfall

Kein Einzelfall in Polen nach der russischen Aggression gegen die Ukraine: So hat in Köslin ein 38-jähriger Mann mit einem Bagger das Denkmal für die im Zweiten Weltkrieg siegreiche Sowjetarmee umgestürzt. Der Polizei gegenüber gab er zu, dies aus Protest gegen den russische Angriff auf die Ukraine getan zu haben. Der hat in vielen polnischen Städten eine Debatte über den Umgang mit den Denkmäler entfacht, die hauptsächlich an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sowjetsoldaten erinnern. So wurde in Stettin dem Stadtrat am 22. März die Angelegenheit zur Liquidierung von sowjetischen Postamenten vorgelegt. Letztendlich wurde entschieden, dass die Denkmäler an ihrem Platz bleiben würden.

Der Übergriff auf das Denkmal hat in Swinemünde viele Emotionen geweckt. Ältere Einwohner erinnern sich an die Zeiten, als sowjetische Truppen im Kurort stationiert waren. 1992, nachdem die letzte sowjetische Einheit die Inseln verließ, fragten sich viele, was mit den Denkmälern passieren sollte. Nach einer öffentlichen Debatte wurde das Denkmal vom Słowiański-Platz auf den Friedhof verlegt. Und bis zur russischen Aggression gegen die Ukraine gab es keine Probleme damit.

„Fotofallen“ sollen installiert werden

Das Denkmal in Swinemünde wurde nach dem Übergriff sofort von den städtischen Diensten gereinigt. „Der Vorfall hat sich wahrscheinlich nachts ereignet, daher ist die Chance, den Täter zu finden, gering. Wir werden den Friedhof jetzt überwachen“, heißt es von der Polizei. Vorgesehen ist dabei auch der Einsatz sogenannter Fotofallen. Das sind Geräte mit einem Bewegungssensor, die automatisch Fotos und Videos aufnehmen. Sie funktionieren auch nachts einwandfrei. Die Kommune verfügt über sechs Fotofallen. Sie werden hauptsächlich verwendet, um Personen zu identifizieren, die illegal Müll entsorgen und temporär in verschiedenen Teilen der Stadt eingesetzt. „Ich bestätige, dass Fotofallen auch auf dem Friedhof installiert werden“, sagt Jarosław Jaz, Pressesprecher des Präsidenten von Swinemünde, auf Nachfrage. Anwohner fordern bereits seit langem die Installation einer Kameraüberwachung auf dem Friedhof wegen Diebstahl von Blumen, Grabkerzen oder Werkzeugen zur Grabpflege.

Politiker und Einwohner verurteilen Übergriff

Swinemündes Politiker verurteilen den Akt des Vandalismus. „Die Begräbnisstätte von irgendjemandem darf nicht zerstört werden. Dies ist ein weiterer Grund für eine Kameraüberwachung an mehreren Stellen des Friedhofs“, sagt Stadträtin Joanna Agatowska. Die überwiegende Mehrheit der Einwohner von Swinemünde verurteilte den Übergriff. Sie sind der Meinung, dass allen Toten Respekt gehört und dass die Vernichtung von Denkmälern nichts bringt. Der beste Ort für alte Denkmäler aus dem Krieg ist ihrer Meinung nach der Friedhof. In der Swinemünder Nekropole gibt es bereits Gedenktafeln, die 169 Soldaten der deutschen, russischen und österreichisch-ungarischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg gewidmet sind.

Von Radek Jagielski