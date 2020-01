Torgelow/Wolgast

Im Prozess um die sechsjährige Leonie aus Torgelow werden am Montag im Landgericht Neubrandenburg die Abschlussplädoyers gehalten. Es ist dann der 19. Verhandlungstag in einem Fall, der weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus Schlagzeilen gemacht hat und für den am 9. Januar – dem 20. Verhandlungstag – das Urteil erwartet wird.

Was war passiert? Am 12. Januar 2019 starb in Torgelow die sechs Jahre alte Leonie-Sophie. Sie hatte wenige Tage zuvor, am 31. Dezember, Geburtstag. Der Stiefvater des Kindes hatte einen Notruf abgesetzt und behauptet, das Mädchen sei mit dem Puppenwagen eine Treppe im Hausflur hinuntergefallen.

Stiefvater floh bei Vernehmung

Doch den Ermittlern wurde schnell klar, dass etwas nicht stimmen konnte. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen davon, dass das Kind massiver Gewalt ausgesetzt gewesen sein musste. Tatverdächtig war David H., der damals 27-jährige Stiefvater von Leonie.

Der Arbeitslose hat keinen Beruf gelernt und lebte von Hartz IV. Als der Stiefvater am 14. Januar während einer Vernehmung in der Polizeistation Torgelow festgenommen werden sollte, gelang ihm kurz davor die Flucht aus dem Gebäude. Eine Woche lang wurde der Mann im Bereich Torgelow und Umgebung gesucht, sogar eine Belohnung von 1000 Euro war für seine Festsetzung ausgelobt worden. Nach einer Woche wurde David H. gefasst. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Dem leiblichen Vater Kontakt zu Kindern verwehrt

Die Mutter hatte lange in Wolgast gelebt, sich dann aber 2017 vom leiblichen Vater getrennt. Sie war mit ihren zwei Kindern – Leonie und dem vier Jahre jüngeren Bruder Noah-Joel – und dem Stiefvater, von dem sie ein weiteres Baby hat, im Sommer 2018 nach Torgelow gezogen. Oliver E., dem leiblichen Vater von Leonie und ihrem Bruder, war trotz Gerichtsbeschluss immer wieder der Kontakt zu seinen Kindern verwehrt worden. Zuletzt stand er Ende Dezember 2018 vor der Wohnungstür in Torgelow und wollte Weihnachtsgeschenke für seine Kinder überbringen. Doch niemand ließ ihn ein.

Tante erschrocken vom Aussehen der Kinder

Bereits Monate vor Leonies Tod hatte Oliver E. mit seiner Schwester Eva-Maria bei der Polizei eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gemacht. Eva hatte durch Zufall die Familie beim Einkaufen getroffen und war beim Anblick der Kinder fürchterlich erschrocken. „Sie sahen aus wie nach einem Autounfall, hatten überall grüne und blaue Flecken im Gesicht und aufgeplatzte Lippen“, schilderte sie kurz nach Leonies Tod im OZ-Gespräch. Die Aussage hat sie auch während des Prozesses wiederholt. Doch von der Anzeige habe sie nie wieder etwas gehört.

Hilfe von Leonies kleinen Bruder

Nach Bekanntwerden des Todes von Leonie begann eine Welle der Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft. Oliver E. hatte von den Behörden seinen damals zweieinhalbjährigen Sohn Noah-Joel zur Betreuung bekommen, der ebenfalls deutliche Spuren von Misshandlungen trug. Unterstützt wurde und wird er durch vom Landkreis bereitgestellte Familienhilfen. Es gab Spendenaktionen für den Kleinen. Für Leonie wurde in Torgelow in der übervollen Kirche ein Gedenkgottesdienst abgehalten, in Wolgast wurde ein Trauermarsch durchgeführt. Am Ende zierten hunderte Plüschtiere, Briefe und Kerzen den Platz.

Am 2. Februar 2019 fand in Wolgast unter großer Anteilnahme die Beerdigung der sechsjährigen Leonie statt. Sechs Monate nach dem Tod des Mädchens, Anfang Juli, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Stiefvater. Dem zur Tatzeit 27 Jahre alten Mann wird „Mord durch Unterlassen“ und sieben Fälle der Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das Landgericht Neubrandenburg ließ die Anklage zu.

Prozess gegen Stiefvater beginnt mit Beleidigungen

Am 24. September begann am Landgericht Neubrandenburg der Prozess gegen David H., der für großes Medieninteresse sorgte. H., der von zwei Anwälten vertreten wird, behauptete nach wie vor, nichts mit Leonies Tod zu tun zu haben und hielt am Treppensturz fest. Nebenkläger in dem Prozess ist Oliver E., der leibliche Vater Leonies. Der bedachte den Stiefvater seiner toten Tochter zunächst mit wüsten Beleidigungen wie „Du bist der letzte Abschaum!“ Der Angeklagte wiederum zeigte Oliver E. den Stinkefinger.

Der Vorsitzende Richter Jochen Unterlöhner machte gegenüber allen Anwesenden deutlich, dass er während der langen Verhandlung weder Zwischenrufe noch Beleidigungen dulde. Seitdem ist Oliver E. sichtlich bemüht, still zu bleiben. Allerdings musste er mehrmals den Saal verlassen, weil er die Schilderung der grausamen Gewalt, die seiner Tochter widerfahren war, nicht mehr ertragen konnte.

Erschütternde Aufzählung von Gewalttaten

Die Aufzählung der Gewalthandlungen gegen die sechsjährige Leonie waren für jeden Zuhörer im Gericht erschütternd. Überall in der Wohnung habe sich Blut befunden. Das Kind soll gegen die Wand geschlagen, in den Bauch getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Das Kind habe Hirnblutungen, Venenabrisse, mehrere Knochenbrüche, Verletzungen der Lunge durch Rippenbrüche, abgerissene Kiefer durch Faustschläge sowie Ablösungen der Kopfhaut durch permanentes Ziehen an den Haaren erlitten, schilderten Gutachter.

Das Grab von Leonie Sophie auf dem Friedhof in Wolgast. Am 12. Januar 2019 starb das Kind in Torgelow an seinen schweren Misshandlungen. Das kleine Mädchen wäre am 31. Dezember 2019 sieben Jahr alt geworden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bekannt wurde auch, dass die Kinder in Torgelow keine Kita besuchten, stattdessen zunehmend vom Angeklagten versorgt wurden, weil er verlangte, dass sich die Mutter nur um das mit ihm gezeugte Baby kümmere. Drogenkonsum war in der Familie keine Seltenheit. Zudem wurde deutlich, dass der von ihm viel zu spät abgesetzte Notruf gespielt sein musste, weil er darin vorgaukelte, dass Leonie noch lebe.

Angeklagter beschuldigt Mutter

Der Angeklagte David H. sagte während der ersten Verhandlungstage nichts. Über seine Anwälte ließ er mitteilen, sich erst nach der Vernehmung der Mutter äußern zu wollen. Janine Z., Leonies Mutter, wurde vier Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Auch H. musste den Saal verlassen und durfte nur per Videoschaltung in einem Nebenraum zuschauen. Die 24-Jährige belastete H. schwer und stellte ihn als gewalttätig dar. Aus diesem Grund wollte sie sich von ihm trennen. Dadurch sei es immer häufiger zu Gewaltausbrüchen gekommen. Nach den Aussagen der Mutter beschuldigte David H. sie seinerseits schwer und bezichtigte sie der mehrfachen Misshandlung des Kindes.

Gutachterin widerlegt Treppensturz

Am 3. Januar erläuterte Professorin Britta Bockholdt, Direktorin des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Greifswald, noch einmal die Obduktionsergebnisse, die den Zuhörern den Atem stocken ließen. Leonie hat überall am und im Körper Verletzungen durch Misshandlungen davongetragen. Sie hatte das Kind selbst untersucht. Das Fazit der Gutachterin: „Leonie ist definitiv nicht durch einen Treppensturz gestorben.“

Für den Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Falk-Ingo Flöter, kann es deshalb nur eine Schlussfolgerung geben. „ David H. hat Leonie über Monate derart misshandelt, sie immer wieder geschlagen, getreten, mit Fausthieben traktiert, dass sie an den Folgen dieses Martyriums einen langsamen und qualvollen Tod gestorben ist. Aus diesem Grund beantrage ich für den Angeklagten die Verurteilung wegen Mord durch Unterlassen und fordere lebenslänglich“, sagte er am Sonntag.

Mit Gewalt Macht demonstriert

Für Flöter sei während der vielen Verhandlungstage offensichtlich geworden, dass wegen der zerrütteten Beziehung zwischen David H. und Janine Z. die Gewalt gegen die Kinder aus einer früheren Beziehung immer größer wurde. „Er übte auf die Mutter Druck aus und benutzte die Gewalt gegen die Kinder für seine Machtdemonstration“, sagt der Anwalt. Das seien niedrigste Beweggründe und Ausdruck einer narzistischen Persönlichkeit. Ein solcher Mensch gehöre nach seinen Worten für immer weggesperrt. Der Mutter dagegen schenke er Glauben: „Sie hat sich bei ihrer Aussage selbst schwer belastet, weil sie keine Hilfe holte und tatenlos den Gewaltausbrüchen zusah. Aber diese einfache Frau hat niemals ihr Kind derart misshandelt“, ist er überzeugt.

Ob das Gericht ebenfalls zu dieser Auffassung kommt, kann und will er nicht sagen. Denkbar sei auch eine Verurteilung wegen Totschlags beziehungsweise wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Letzteres habe das Gericht in Erwägung gezogen. „Wie der Urteilsspruch des Gerichts am Ende aussehen wird, wissen wir am 9. Januar. Für mein Verständnis von Recht muss David H. eine sehr lange Haftstrafe erhalten. Die Beweise sind erdrückend. Das werde ich in meinem Plädoyer zum Ausdruck bringen“, sagt Falk-Ingo Flöter.

Über die Autorin

Von Cornelia Meerkatz