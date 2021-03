Der Frühling kommt auf Usedom und der Strand wird saisonfein gemacht 

Zinnowitz

Die Sonne scheint und dazu ein wolkenloser Himmel über Usedom. Ein traumhafter Frühlingstag! Zahlreiche Spaziergänger vernaschten am Montag auf der Promenade sogar schon das ein oder andere Eis. Sie sitzen auf den Bänken, um die erste Frühlingssonne auf der noch sehr blassen Winterhaut zu genießen. Normalerweise würden in dieser Jahreszeit tausende Urlauber auf der Insel verweilen, um bei Wellness, Wanderungen und blühender Natur die Vorzüge des Frühjahrs zu erleben. Warum die Gäste nicht hier sind, ist jedem klar. Doch wer genau hinsieht, kann ein Zeichen der Hoffnung erkennen. Zum Beispiel am Strand von Zinnowitz. Dort waren am Montag Arbeiter damit beschäftigt, die Strandaufgänge von den Sandverwehungen zu befreien. Kann man nur hoffen, dass Urlauber schnellstmöglich wieder an die Ostsee kommen dürfen, damit die Aufgänge auch genutzt werden können. Hoffnung macht mir, dass überall wieder gearbeitet wird.

Von Hannes Ewert