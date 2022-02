Greifswald

Aus wenigen Steinen, Funden und Daten kann André Lutze eine Baugeschichte rekonstruieren. Das hat er beispielsweise beim Greifswalder Franziskanerkloster bewiesen, dessen Reste in das Pommersche Landesmuseum einbezogen wurden. An diesem Beispiel hat der Bauhistoriker sehr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Formsteine sind, die er seinerzeit aus Bauschutt auf einem Hänger barg. Bei der Greifswalder Marienkirche korrigierte er mit seinen Untersuchungen Teile der von Kunsthistorikern aufgeschriebenen Baugeschichte, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Steine sprechen zu ihm

Nun würdigt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in ihrer Zeitschrift Monumente den freiberuflichen Greifswalder Mauerflüsterer. Um ihn geht es in der ersten Folge von „Kulturspur“, einer Serie zu Menschen und Methoden, die Denkmale wieder lebendig werden lassen. „Mauerverbünde, Mörtelreste, Wandanschlüsse und vor allem die Steine, insbesondere die Formsteine selbst, sprechen zu ihm“, heißt es in dem Beitrag von Beatrice Härig. Er gehe dabei vom Vorhandenen aus und denke sich in die Vergangenheit zurück.

Dabei hilft ihm sein großes Formsteinkataster, mit dessen Aufbau Lutze 1996 begann. Die Sammlung gilt als die größte ihrer Art in der Bundesrepublik. Der Aufbau wurde auch von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt.

In dem Monumente-Beitrag wird die Vorgehensweise Lutzes, der zum Studieren nach Greifswald kam und in Vorpommern blieb, am Beispiel seiner Arbeit in Dargun erzählt. Die gewaltige Anlage des einstigen Zisterzienserklosters wurde zwar 1945 durch ein von sowjetischen Soldaten gelegtes Feuer zerstört, aber die Ruine ist immer noch eindrucksvoll. Seit 1991 erfolgen Sicherungsanlagen, das über 17 Hektar große Gelände ist zugänglich. Lutze soll nun unter anderem herausfinden, warum in Dargun die Klausur, also der den Mönchen vorbehaltene Bereich, im Norden und nicht wie üblich im Süden der Kirche errichtet wurde.

Von Eckhard Oberdörfer