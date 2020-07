„Der Hof in Wehrland wird nicht sterben“

Wehrland

Silvia Studier aus Wehrland bei Zemitz erlebt einen ungewöhnlich ruhigen Sommer. 2012 eröffnete sie auf ihrem 8000 Quadratmeter großen Hof an der Langen Straße „Silvis Ponyhof“ und erfüllte sich damals einen Traum. „Es war immer mein Wunsch, Touristen unsere wunderschöne Landschaft nahe zu bringen und ihnen zu zeigen, wie man mit Pferden richtig umgeht“, erzählt die heute 46-jährige gelernte Landwirtin. Seither half sie zahlreichen Gästen, einen wackeligen Pferderücken zu erklimmen, und entführte sie dabei im Trab oder im Galopp in den abwechslungsreichen Lassaner Winkel. Bald waren ihre meisten Kunden sattelfest.

Die anfängliche Vision, so bilanziert Silvia Studier nach nunmehr acht Jahren, ließ sich dennoch nicht optimal umsetzen. Zwar fanden sich auf dem idyllisch zu Füßen des Wehrlander Gallberges gelegenen Ponyhof insbesondere in der Hochsaison viele Gäste für einen Ausritt ein. „Aber von den Touristen und der nur acht Wochen langen Saison kann man nicht leben“, resümiert die Betreiberin. Hinzu sei gekommen, dass Reittermine zunehmend entweder gar nicht wahrgenommen oder kurzfristig abgesagt worden seien, was dazu geführt habe, dass sie nicht selten leer ausgegangen sei und Nebenjobs habe annehmen müssen, um die Kosten zu schultern.

Pferdepensionsbetrieb jetzt im Aufbau

„Die Moral und die Wertschätzung meiner Arbeit“, so meint die Wehrlanderin, „waren nicht mehr gegeben.“ Als im zeitigen Frühjahr 2020 die Corona-Krise einsetzte und aus Angst, sich anzustecken, kaum noch Kunden auf ihrem Ponyhof erschienen, entschied sie schließlich, zunächst einmal ruhiger zu treten und den Hof umzustellen. Seither reduzierte sie ihren Pferdebestand von zehn auf vier Tiere und richtete einen Pferdepensionsbetrieb ein, in welchem bisher elf Vierbeiner in einer Stallgemeinschaft betreut werden.

Die 15-jährige Emily Klamet aus Milchhorst, hier mit der Stute Dori, liebt den Umgang mit Pferden und gehört zu den regelmäßigen Gästen des Pferdehofs am Wehrlander Gallberg. Quelle: Tom Schröter

„Der Hof wird nicht sterben, weil er definitiv mein Leben ist“, versichert die passionierte Pferdehalterin, die seit ihrer frühen Jugend den Umgang mit Tieren pflegt. Der Hof, zu dem noch reichlich Weideland gehört, berge enormes Potenzial und bleibe Anlaufpunkt für Pferdeliebhaber aus dem Bekanntenkreis. Zu ihnen gehört auch Emily Klamet aus Milchhorst. Die 15-Jährige kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als auf ihrer zweieinhalbjährigen Stute Dori auf der Reitwiese ihre Runden zu drehen. „Außerdem hilft Emily dabei, regelmäßig den Stall sauber zu machen“, erklärt die Hofbesitzerin, die das Westernflair mag und die man selten ohne ihren markanten Cowboyhut antrifft.

Leidenschaft für das Wanderreiten

Silvia Studiers besondere Leidenschaft gilt seit etwa zehn Jahren dem Wanderreiten. Mit Gleichgesinnten hunderte Kilometer weit in Vorpommern und darüber hinaus im Sattel unterwegs zu sein, macht sie glücklich. „Unsere bisher längste Treckingtour führte über 300 Kilometer bis nach Havelberg bei Berlin“, schildert sie. Auch am diesjährigen Mittsommernachtsritt, der 40 Reiter nach Latzow führte, hat sie wieder teilgenommen. „Im nächsten Jahr ist ein 400-Kilometer-Ritt bis nach Radebeul geplant, wo wir vom 14. bis 16. Mai die Karl-May-Festtage besuchen wollen.“ Bis dahin trainieren Pferd und Reiterin mit täglichen Ausritten in die Umgebung.

Von Tom Schröter