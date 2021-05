Der Neustart auf der Insel Usedom ist ein Zeichen der Hoffnung

Ahlbeck

„Es geht los“ höre ich in den letzten Tagen häufig. Es sind mehr Schüler*innen unterwegs. Im Garten der KiTa wird wieder getobt. Die Terrassen der Restaurants bevölkern sich allmählich. Die Starre der zurückliegenden Monate löst sich. Endlich! Der Pandemiewinter ist überstanden. Die Zeichen stehen auf Aufbruch. Vor uns blüht alles im Licht des Sommers. Viele Erwartungen liegen in der Luft und Vorfreude macht sich breit. Alles steht auf Anfang. Es wartet viel Arbeit auf uns alle. Unter der Aufbruchsstimmung blieben all die Sorgen um die Zukunft, leider. Sorgen weichen nicht sofort. Trotzdem beginnt der ersehnte Neustart, Stühle stehen wieder auf den Terrassen und lustig schwatzende Kinder machen sich auf den Schulweg. Neu anzufangen ist eine uralte Sehnsucht. Der Traum vom Neustart belebt den christlichen Glauben. Der Glaube spricht sogar von einer neuen Geburt. Die findet mitten im Leben statt. Mit ihr kann man starten, ist frei von dem Alten und bereit für Neues. Erstarrte Gedanken lösen sich. Bewegung kommt auf. Die Furcht tritt zurück und macht der Zuversicht Platz. Wo eben noch kontrolliert werden musste, zieht neues Vertrauen ein. Alles wirkt unverbraucht und gleicht der üppigen Blüte im Frühling. Es ist wie nach einem großen Streit in der Familie. Neu anfangen heißt verzeihen, vergessen, aufbrechen.

Wir gehören schließlich alle zusammen. Das Leben darf nicht im vergangenen Corona-Winter hängen bleiben. Die Neugeburt, von der die Bibel spricht, setzt alles auf Anfang. Gönnen wir uns diesen Start. Es wurde auch Zeit für den Neubeginn. Waren Fehler dabei, dann lassen die sich jetzt nur noch verzeihen. Wir hatten alle keine Übung in Sachen Corona. Pandemie lernt man nicht in der Schule. Es gab aber viel zu lernen. Auch die Schwäche mancher Entscheidung ist nun fast überwunden. Sogar die Ungeduld, die an den Nerven zehrte, lässt langsam nach. Die zurückliegenden Monate haben uns verändert. Mancher Abgrund, der sich öffnete, ist tief. Dieses neue Leben wird voller Mühe sein. Aber der Neustart jetzt, der ist einfach beruhigend. Es ist ein wie eine Geburt. Ab jetzt gilt: Es ist alles anders, endlich geht es neu los. 

Von Henning Kiene