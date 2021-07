„Der Psychologe“: Kurzgeschichte eines Ahlbeckers wird verfilmt

Ahlbeck

Der Ahlbecker Henrik Toepfer hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die nun verfilmt werden soll. Das Kurzfilmprojekt „Der Psychologe“, bei dem der frühere Lehrer auch die Regie führt, wird vom Eigenbetrieb Kaiserbäder unterstützt. Doch sucht der gebürtige Usedomer, der viele Jahre in Niedersachsen lebte, noch finanzielle Unterstützer, die den Film über eine Crowdfunding-Plattform unterstützen möchten. Zudem freut er sich über Komparsen, die am 24. Juli bei den Dreharbeiten auf der Ahlbecker Seebrücke dabei sein wollen.

Bereits engagiert wurde eine ambitionierte Filmcrew aus Oldenburg und Bremen sowie SchauspielerInnen von der Vorpommerschen Landesbühne: Paola Brandenburg, Annika Nippoldt, Annika Utzelmann, Simone Winter und Rolf Günther. Des Weiteren konnte der Film- und Fernsehdarsteller Wolfgang Seidenberg, zuletzt am Schauspielhaus Wien tätig, engagiert werden. Eine weitere Hauptrolle übernimmt Marlies Schollenberger, mit der Henrik Toepfer schon in Ostfriesland zwei regionale Spielfilme gedreht hat.

Ein Lehrer in der Midlife-Crisis

„Der Psychologe“ handelt von einem Lehrer, der über beide Ohren in einer Midlife-Crisis und kurz vor dem Burnout steht. Er wäre gerne jemand anderes, irgendwer, nur nicht Thorwald, der Lehrer, der sich sowohl von seinen KollegenInnen als auch seinen SchülerInnen viel zu viel Arbeit aufhalsen lässt. Mit seinem Leid steht er nicht alleine da. Von Zeit zu Zeit nimmt er eine Stimme in seinem Inneren wahr, die ihm deutlich seine nicht ausgelebten Wünsche ins Bewusstsein ruft.

An einem Nachmittag, auf der Ahlbecker Seebrücke, entschließt sich Thorwald kurzerhand seiner inneren Stimme Gehör zu schenken und ihren Anweisungen zu folgen. Ist dies vielleicht die Möglichkeit, um seinem tristen Thorwald-Dasein zu entkommen?

Schon vorab begeistert sind die Schauspieler, die sich mit Toepfer und Kameramann Rolf Schapals zu einer Stellprobe in Ahlbeck trafen. Im Garten von Toepfers Wohnung wurde die Komödie schon mal mit Text geprobt. Dabei konnten der Filmschauspieler und die Theaterschauspielerinnen ihr ganzes Können an Mimik und Ausdruck zeigen. Der Kurzfilm verspricht ein kleines Meisterstück zu werden.

Marienhof-Star ist dabei

So hat Wolfgang Seidenberg, der unter anderem aus der 2011 eingestellten Serie „Marienhof“ bekannt ist, Gefallen an seiner Rolle des Thorwald gefunden. Ohne zu viel zu verraten, sagt er zum Plot: „Es geht um Ehrlichkeit und das traditionelle Rollenverständnis und es geht um die Midlife-Crisis von Thorwald. Weil mir das völlig fremd ist, find’ ich das sehr interessant“, sagt er mit einem breiten Lachen.

Dass er dabei ist, verdankt Toepfer seiner ehemaligen Schülerin Marlies Schollenberger. Die 28-Jährige drehte bereits einige Filme mit ihrem früheren Lehrer am Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens. „Marlies hatte den Plan Schauspielerin zu werden. Sie hat mir geschrieben, da war ich noch im Marienhof“, erzählt der 59-jährige Seidenberg. Der Kontakt ist nie abgerissen und so hat er von dem Filmprojekt auf Usedom erfahren und Toepfer zugesagt.

Drehprobe mit Wolfgang Seidenberg, Annika Nippoldt, Marlies Schollenberger und Paola Brandenburg (v.l.). Quelle: Dietmar Pühler

Für Marlies Schollenberger ist es ebenso eine Selbstverständlichkeit mitzumachen. Sie arbeitet mittlerweile als Beamtin in der Kreisverwaltung Jever und engagiert sich an der Niederdeutschen Bühne in Varel. „Das mache ich gerne, da ich derzeit eine Fortbildung zur Visagistin absolviere und über die erforderlichen Materialien und Kenntnisse verfüge.“

Davon profitieren unter anderem die Nachwuchsschauspielerinnen von der Vorpommerschen Landesbühne bzw. von der Theaterakademie Vorpommern, Annika Nippoldt und Annika Utzelmann. Für die 23-jährige Nippoldt ist es das vierte Jahr in Zinnowitz. „Die Ausbildung ist fertig und ich bin jetzt im praktischen Jahr“, sagt sie.

Besonderheit der Landschaft hervorheben

Ihre Kollegin Annika Utzelmann ist noch nicht ganz so weit. Sie ist im 3. Ausbildungsjahr und fängt gerade ihre Abschlussinszenierung an. Am 28. August soll die Premiere von „Das Ende vom Geld“ von Urs Widmer sein. Sie sei gerade sehr neugierig und sie schwanke zwischen „Film oder Bühne“.

Henrik Toepfer schließlich will mit dem Kurzfilm auf unsere Region aufmerksam machen: „ Die Besonderheit der Landschaft wird durch Außenaufnahmen hervorgehoben. Gleichzeitig geht es darum, den Kunstcharakter in Mecklenburg Vorpommern zu erweitern und voranzutreiben. Zu fast 80 Prozent sind in unserem Film Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne gecastet. Ihnen wird über die Arbeit mit dem Genre Film Gelegenheit gegeben, sich weiterzubilden.“

Einen besonderen Dank richtet Toepfer an Stephan Schröder von der Kickbros GmbH in Neu Kosenow. Der stellt nämlich ein Motorrad sowie mit Fahrer Mike Hälke ein Double für Hauptdarsteller Wolfgang Seidenberg zur Verfügung. Zu sehen sein wird er bei einer etwas längeren Fahrt durch die Usedomer Landschaft.

Die Postproduktion des Films wird voraussichtlich bis Ende Oktober/November diesen Jahres dauern. Geplant ist, den Kurzfilm auf Filmfestivals in Rostock, Leipzig, Lübeck, Münster, Oldenburg und Emden vorzustellen, ihn aber auch in den Kaiserbädern zu zeigen. Womöglich gibt es ja eine Premiere auf der großen Videowand am Heringsdorfer Strand.

Für den Kurzfilm sucht Toepfer noch Komparsen für den 24. Juli, ebenso für den Vormittag des 23. Juli. Um weitere Modalitäten zu erfahren, können sowohl Einheimische als auch Touristen, die an diesem Vormittag bzw. Tag für ein paar Stunden Zeit haben, sich unter der Telefonnummer 0173/360 6226 beim Filmemacher melden.

Wer das Filmprojekt finanziell unterstützen möchte, kann den Link www.99funken.de/derpsychologe anklicken und das Crowdfunding aufstocken.

Von Dietmar Pühler