Der Super-Poller: Porsche rammt größte Steuersünde Greifswalds

So viel Aufmerksamkeit erhielten in der Hansestadt nur wenige: Vor sieben Jahren sorgte der Poller an der Wiecker Klappbrücke deutschlandweit für Aufsehen. Dabei wurde dem im Boden versenkbaren Pfeiler, der eigentlich Autos davon abhalten sollte, unbefugt die historische Brücke zu passieren, eine ganz unrühmliche Ehre zu Teil – nämlich der Eintrag ins „Schwarzbuch der Steuerzahler“ als finanzielle Sünde.

Eine eigene Fan-Seite auf Facebook, dutzende Einträge auf Twitter, etliche Schlagzeilen und einige TV-Beiträge, die sowohl auf Privatsendern als auch im öffentlich rechtlichen Fernsehen über die Bildschirme flimmerten: Die Aufregung ab dem Jahr 2013 um den „Super-Poller“, wie er damals aufgrund seiner zunächst angenommenen Robustheit betitelt wurde, nahm einfach kein Ende. Der Grund: Dutzende Autofahrer versuchten, sich mit dem Poller anzulegen – und verloren den Kampf, der David gegen Goliath glich. Aber auch der vermeintliche Super-Poller trug so einige Schürfwunden davon.

Ortsansässige: Poller ist die beste Lösung

Der jüngste Unfall von diesem Mittwoch hat jedoch keinen einzigen Kratzer am Poller verursacht. Dafür sieht die Front des blauen Porsche reichlich ramponiert aus. „Der Fahrzeugführer war einem anderen Auto unberechtigterweise hinterhergefahren“, sagt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Es handelt sich bereits um den sechsten Pollercrash in diesem Jahr. Sie alle wurden von ortsfremden Autofahrern verursacht, wie Andrea Reimann mitteilt. „Dabei weisen die zahlreichen Verkehrsschilder darauf hin, das nur berechtigte Fahrzeuge die Brücke überqueren dürfen.“ Der Stadtsprecherin ist unklar, wie es nach wie vor immer wieder zu Zusammenstößen kommt, obwohl die Verwaltung nach und nach weitere Schilder (Nur für Kfz mit Sondergenehmigung, Achtung Hubpoller) und sogar eine Ampel installiert hat. Der jetzige Poller, der zweimal im Jahr gewartet wird, ist seit Januar 2014 in Betrieb und laufe störungsfrei, so Reimann weiter.

An die mediale Aufmerksamkeit sowie an die Diskussion über weitere Möglichkeiten, unbefugte Kraftfahrzeuge an der Überquerung zu hindern, wie etwa einen historisch verkleideten Brückenwärter, erinnern sich Bernd Lieschefsky und Christian Kruse nur ungern. Sie sind sicher: Auch wenn die Poller einiges an Geld verschlungen hat, ist er die beste Lösung von allen. „Es gibt 1075 berechtigte Chip-Inhaber. Im Jahr macht das etwa 53 000 Euro“, sagt der Vorsitzender der Ortsteilvertretung Bernd Lieschefsky.

Poller als Postkartenmotiv im Souvenirshop?

Dass der Super-Poller auch heute noch nicht ganz so unfallfrei läuft, liege vor allem an dem Fehlverhalten der Autofahrer, fügt Christian Kruse an, der einen Fischhandel betreibt und gebürtiger Wiecker ist. Denn auch heute noch versuchen Pkw-Führer, hinterherzufahren, sobald der Poller im Boden versinkt. Was diese wiederum nicht wissen: Der Super-Poller agiert auch mit Supergeschwindigkeit. Es bleiben nur wenige Sekunden, bis er wieder hochfährt.

Doch hätte man aus der Not heraus nicht noch eine süffisante Tugend machen können, indem man den deutschlandweit bekannt gewordenen Pfeiler als Souvenir oder auf Postkarten bedruckt als Greifswalder Mitbringsel anbietet? „Den Poller als Halskette hätte man sicherlich machen können, aber wir hatte damals Wichtigeres zu tun“, sagt Christian Kruse schmunzelnd.

Links der Poller, wenn der hochgefahren ist. Rechts der Poller, wenn ein Auto ihn rammt. Quelle: Tilo Wallrodt/Sybille Marx

Super-Poller nach fünf Wochen und drei Unfällen nicht mehr betriebsfähig

Rückblick: Um die 1887 errichtete Wiecker Klappbrücke zu schützen, entschied die Politik, die Zahl der Personen, die über die Brücke fahren dürfen, zu begrenzen. Berechtigt sind nur noch Bewohner und Angestellte aus Wieck und Ladebow, sowie Inhaber von Ausnahmegenehmigungen, etwa der Rettungsdienst. Um zu verhindern, dass weitere Autos die Holzkonstruktion überqueren, wurde die Brücke mit Pollern ausgestattet.

Gut 20 Jahre hielt der damalige Poller durch. Aus altersbedingten Gründen wurde er 2011 ersetzt. Der Nachfolger überlebte nicht einmal einen Tag. Ein Autofahrer überfuhr die rote Ampel und zerstörte ihn. Die Leidensgeschichte begann: Trotz der Hinweisschilder versuchten Autofahrer immer wieder, die Brücke unberechtigt zu passieren. Im Jahr 2013 dann die vermeintliche Offenbarung: Der 800 Kilogramm schwere Super-Poller, ein ähnliches Fabrikat wie er vor der britischen Botschaft in Berlin steht, wurde eingesetzt.

Doch nach fünf Wochen und den ersten drei Unfällen war auch hier erst mal wieder Schluss. Das Ergebnis zwei Jahre später: 31 Unfälle, acht verschlissene Poller, Kosten in Höhe von 120 000 Euro für den Poller samt Schildern, Spiegel, Ampeln, Kameras und Greifswalds ersten Schwarzbuch-Eintrag, bei dem der Bund der Steuerzahler den Poller als Geldverschwendung anprangerte.

53 Unfälle seit 2016: Schuld liege vor allem bei den Autofahrern

Laut Dokumentation der Stadtverwaltung wurden 53 Unfälle allein seit 2016 im Zusammenhang mit den Pollern an der Klappbrücke registriert. Hier eine kleine Auswahl: Am 24. März rammt ein Mercedes den Poller, als er „rücksichtslos und unerlaubt einem vorausfahrenden Auto, dessen Fahrer ordnungsgemäß den Chip benutzt habe, hinterhergefahren und mit dem Poller zusammengestoßen“ ist, wie die Stadt damals mitteilte. Ein paar Wochen später, am 6. April 2017, rammte erneut ein Auto den Poller. Auch hier wollte der Fahrer des Pkw hinter einem Berechtigten hinterherfahren.

Von Christin Lachmann