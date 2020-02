Der Zinnowitzer Aldi soll expandieren –das sind die Pläne

Zinnowitz

Der Ortseinfahrt von Zinnowitz ist derzeit eine große Baustelle, denn die Sanierung des Möskenweges geht in den letzten Abschnitt. Vor dem Aldi-Markt sind die Bagger im Dauerbetrieb. Nicht nur die Straße zeigt sich bald in einem völlig neuen Bild, auch der Aldi-Markt wird verändert. Wie ein Sprecher von Aldi auf Nachfrage mitteilt, gibt es derzeit Planungen, den Aldi auf ein Nachbargrundstück zu verlegen. „Im Zuge der Modernisierung des gesamten ALDI Nord Filialnetzes nach unserem neuen Filialkonzept „ANIKo“ ( ALDI Nord Instore Konzept) planen wir einen Neubau auch in Zinnowitz“, so ein Sprecher. Dazu werden wir Anfang März Gespräche mit der Gemeinde geführt, um die Aufstellung des notwendigen Bebauungsplans abzustimmen.

„Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden. Dafür erweitern wir die Verkaufsfläche auf rund 1200 Quadratmeter. Die ANIKo-Filialen werden zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet“, so der Sprecher.

Zur Bauphase kann das Unternehmen derzeit noch nichts sagen, da der Baubeginn vom Fortgang des Genehmigungsverfahrens abhängt. Die beiden Aldi-Märkte in Ückeritz und Usedom-Stadt wurden bereits nach dem neuen Konzept umgebaut. Wie Wolfgang Gehrke, Vorsitzende des Bauausschusses in Zinnowitz, berichtet, gibt es Anfang März ein Treffen mit Vertretern von Aldi.

Was mit dem jetzigen Aldi-Gebäude passieren soll ist laut Bürgermeister Peter Usemann noch unklar. Es wird nach einem Konzept gesucht.

Mehr zum Thema

Positive Reaktionen auf Umbau-Pläne

So wird aus dem Barge-Park ein Erlebniszentrum für die ganze Familie

Von Hannes Ewert