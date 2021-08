Der radelnde Trassenheider Bürgermeister 

Trassenheide

Als sich Horst Freese, seines Zeichens Bürgermeister des Ostseebades Trassenheide am Donnerstagnachmittag in Wolgast verabschiedete, dachten alle, er greift nach einem Autoschlüssel. Freese war Gast der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle der Energie Vorpommern in der Wolgaster Innenstadt und ja – er griff nach einem Schlüssel, aber ein Auto ließ sich damit nicht starten.

Denn das Trassenheider Gemeindeoberhaupt holte den Schlüssel für die Fahrradsicherung hervor. 25 Minuten habe er für die Strecke bis nach Wolgast gebraucht, sagte er, bevor es retour ging. Glück mit dem Wetter hatte er auch. „Ich radle gerne, denn Bewegung tut gut“, so Freese gut gelaunt.

Eigentlich wollte er am Donnerstagabend gleich noch mal schwungvoll aufs Rad steigen und zum Treffen mit Heringsdorfs Bürgermeisterin und Swinemündes Stadtpräsidenten anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Europapromenade fahren. Aber angesichts der dunklen Wolken hat er dann lieber eine Fahrgemeinschaft auf vier Rädern gebildet.

Von Cornelia Meerkatz