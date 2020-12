Deshalb gibt es flächendeckend keine Schnelltests in Heimen

Vorpommern-Greifswald

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV (Lagus) meldete am Sonntagabend 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegenüber dem Vortag. Damit stieg die Sieben-Tage Inzidenz von 93,8 am Sonnabend auf 103,1. Das heißt: Innerhalb von sieben Tagen gab es 103 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Menschen. Zwei Personen sind am Wochenende an oder mit dem Virus gestorben, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 31 seit Ausbruch der Pandemie.

Noch am Freitag hatte Landrat Michael Sack ( CDU) von 512 aktiven Fällen gesprochen, die damit weiter angestiegen sind. Im Wesentlichen seien die hohen Infektionszahlen im Landkreis auf 105 betroffene Einrichtungen zurückzuführen. Es habe positive Fälle in 36 der insgesamt 96 Schulen im Kreis gegeben sowie in 25 Pflegeeinrichtungen und elf Krankenhäusern. „Das bedeutet, dass es bei uns kein flächendeckendes Infektionsgeschehen gibt“, kommentierte Sack. Da am Mittwoch der Distanzunterricht für Schüler ab Klasse sieben begann und nun auch Ferien für alle Schüler sind, hege er die Hoffnung, dass sich die Lage in den nächsten Tagen merklich beruhigen werde.

Noch freie Kapazitäten in Kliniken

Noch sieht die Realität anders aus: Strasburg im Süden des Landkreises hat sich binnen kurzer Zeit zum Hotspot schlechthin entwickelt: Berichtete Michael Sack am Freitagvormittag über eine Sieben-Tage-Inzidenz von 700, lag der Wert am Abend in Strasburg bereits bei 1510. Auch dort seien mit Pflegeheimen, Schulen und Horte vorwiegend Einrichtungen betroffen, erklärte er. Die Erfahrung lehre: Etwa zehn Tage nach Ausbruch der Infektion in einem Pflegeheim seien die betagten Patienten dann im Krankenhaus. „Noch haben wir in den Kliniken freie Kapazitäten“, versichert Sack. Damit es so bleibe, appellierte er erneut an die Vernunft der Bevölkerung, sich an die strengen Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Dazu zählen vor allem die Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Kreis übernimmt Verteilung der Schnelltests

Schnelltests für Besucher von Altenheimen halte er nicht für das Allheilmittel, um die Pandemie nachhaltig einzudämmen. „Es gibt sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Schnelltests“, zeigte sich Sack skeptisch gegenüber dem Prozedere, das bereits in einigen Bundesländern teilweise sehr stringent abläuft. Anderswo setzen manche Heime bereits auf regelmäßige Tests aller Bewohner und Mitarbeiter, Besucher sowieso. „Tests sind zusätzliche Mittel, aber die Aufgabe der Pflegeheime. Ich werde dabei nicht vorpreschen“, erklärte er. Das Land MV habe angekündigt, die Beschaffung von Schnelltests zu übernehmen. „Wir werden uns dann um die Logistik, sprich Verteilung kümmern. Das Problem hierbei ist aber, wie zuerst bei den Masken, die Lieferung“, urteilt Sack.

Über 11000 Kontakte verfolgt

Um Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verhindern, habe der Landkreis bisher stark auf die Kontaktverfolgung gesetzt. „Wir haben bisher rund 11.000 Kontakte ermittelt. Davon gingen auch fast alle Personen in Quarantäne“, so Sack. Den größten Arbeitsanteil habe die Kontaktverfolgung bei betroffenen Schulen ausgemacht. „Eine positiv getestete Person in einer Schule hatte durchschnittlich 34 Kontakte zur Folge“, verdeutlicht er die Dimension. Auch deshalb hoffe er mit Beginn der Weihnachtsferien auf einen Rückgang der Arbeit für seine Mitarbeiter.

Kreismitarbeiter Anfang Januar verstärkt im Homeoffice

In diesem Zusammenhang kündigt der Landrat an, dass die Beschäftigten des Landkreises in den ersten zwei Januarwochen zwar normalen Dienst verrichten werden, „aber nur fernmündlich oder per E-Mail zu erreichen sind“. Heißt: Nahezu alle Mitarbeiter sollen im Homeoffice arbeiten, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus keinen Kollegen anzustecken, „Wir wollen damit einen Sicherheitskorridor aufbauen. Wer sich an den Feiertagen angesteckt hat, zeigt in der Regel eine Woche später die ersten Symptome“, sagt Michael Sack. Ziel dieser Maßnahme sei es, die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung weiter zu erhalten. Zeitweise habe der Krankenstand in diesem Jahr bei unter vier Prozent gelegen – ein Superwert im Vergleich zu Vorjahren, der bei zehn Prozent lag. Derzeit seien etwa sechs bis sieben Prozent der Mitarbeiter krank, aber nicht coronabedingt.

