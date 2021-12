Deshalb helfen Wolgaster Jugendliche, die Anlagen auf Vordermann zu bringen

Wolgast

Lea und Lucy lieben den Peenebunker. Das Wolgaster Jugendhaus ist für die 15- und die 14-Jährige sozusagen zum zweiten Zuhause geworden. Hier kommen sie täglich nach der Schule her, treffen sich mit Freunden, besuchen Veranstaltungen. Die Chemie stimmt nicht nur zwischen den Mädchen und den anderen Jugendlichen, sondern auch mit den Mitarbeitern des Jugendhauses.

Gerne wollen sie mithelfen, dass es im Jugendhaus noch gemütlicher wird. Gerade soll die Jugendecke neu eingerichtet werden. Noch fehlen ein paar Dinge dafür. Aber: Geschenkt wollen sie nicht alles haben, sondern selbst mit Aktionen dafür sorgen, dass neue Dinge entstehen, die allen gefallen. Gelernt hätten sie das von „Keiler“ (gemeint ist Jugendhaus-Mitarbeiter Andreas Keil), der den jungen Leute klar macht, dass sich Wünsche nicht im Selbstlauf erfüllen.

Nachhaltigkeit überzeugt

Voller Stolz berichten Lea und Lucy daher, dass sie schon oft bei Aktionen mit Hand angelegt hätten. Denn etwas Nützliches zu tun, das möglichst auch noch lange hält und andere begeistert – das ist für die beiden Jugendlichen sehr wichtig. Daher hörten sie auch aufmerksam zu, als Keiler mit ihnen über die Wolgaster Anlagen sprach und seine Idee, den dortigen Musikpavillon wieder herzurichten und das ehemals nicht nur bei Wolgastern beliebte Gelände aus dem Dornröschenschlaf zu holen.

Als er dann bei einem ersten Arbeitseinsatz um Unterstützung bat, war das für die beiden jungen Frauen sofort klar, dass sie mithelfen wollten. „Ich finde es gut, weil es ganz vielen Menschen zugute kommt. Und es ist nachhaltig, dient der Umwelt, denn der Pavillon braucht nicht abgerissen zu werden. Außerdem helfe ich Keiler sehr gerne, er macht ja zusammen mit dem Jugendhaus-Team ganz viel für uns“, berichtet Lea.

Leckerer Kuchen für die Helfer

Auch die ein Jahr jüngere Lucy spricht von einer coolen Aktion, die da ins Leben gerufen wurde und an der sich an die 50 Mädchen und Jungen beteiligt haben. „Wir haben Müll aus den Büschen gesammelt und vor dem Musikpavillon aufgeräumt. Auch Laub haben wir geharkt und Wände schon mal gestrichen“, sagt Lucy. „Und es ging dabei immer lustig zu“, weiß Lea. Beide Mädchen kamen angesichts der großen Unterstützung auf die Idee, für die Helfer Kuchen zu backen. „Als sie damit in den Anlagen aufkreuzten, war die Überraschung groß und die Laune der Helfer noch aufgekratzter“, schildert Andreas Keil.

Die Jugendlichen haben sich „Fotos von früher“ angeschaut und waren beeindruckt von den vielen Veranstaltungen, die im Belvedere-Park stattfanden und dem prallen Leben, das dort tobte. „Es wäre doch schön, wenn Familien dort wieder gerne hingehen und was los ist“, sinnieren die Mädchen. Sie wollen auf alle Fälle weitermachen – „und fast alle Jugendlichen, die immer hier ins Jugendhaus kommen“, erklärt Lea. Dennoch wäre es aus ihrer Sicht gut, wenn in den Anlagen auch mal ein großer Arbeitseinsatz mit externer Hilfe durchgeführt werden könnte. Es sei dann noch eine andere Wertschätzung der Arbeit der jungen Leute. Lucy sagt auch, dass es im Jugendhaus öfter gemeinnützige Projekte gebe, an denen sich alle beteiligen können. Zusammenzuarbeiten sei eine gute Sache – auch weil man hinterher sehe, was gemeinsam geschaffen wurde. Deshalb: Wenn Keiler im neuen Jahr wieder zum Arbeitseinsatz trommelt, sind Lea und Lucy dabei.

Bitte helfen Sie mit! Jede Spende zählt!

Und deshalb bitten sie die OZ-Leser auch, die Weihnachtsaktion mit einer Spende zu unterstützen. „Der Pavillon soll wieder glänzen“, sind sie sich einig und hoffen, dass genügend Spenden zusammen kommen, um im Peenebunker „vielleicht auch noch unsere Jugendecke besser ausgestalten.“ Überdies sollen weitere Jugendeinrichtungen und mobile Treffs auf der Insel Usedom, etwa in Karlshagen, Zinnowitz, Koserow, Bansin, Usedom-Stadt ebenfalls mit Spendengeldern aus der regionalen Gemeinschaftsaktion unterstützt werden.

Da geht es zum Beispiel um den Kauf einer Tischtennisplatte und eines Tischkickers sowie um einen Besuch der Ostseetherme in Ahlbeck, um den Stimmungspegel der jungen Generation in Zeiten von Corona wieder etwas zu heben.

Bitte helfen Sie, liebe Leser, dass die Initiative der Jugendlichen in den Wolgaster Anlagen ein Erfolg wird.

Von Cornelia Meerkatz