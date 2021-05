Detailplanung für Bahnhofsvorplatz in Heringsdorf kommt voran

Heringsdorf

Der Bahnhofsvorplatz in Heringsdorf wird ein neues Gesicht bekommen. Der heutige Zustand wird dem Verkehr, der dort durch den Baumwipfelpfad entstehen wird, nicht gerecht werden können. Deshalb ist eine Überplanung des Platzes und eine Lenkung der Verkehrsströme dringend notwendig, um ein Verkehrschaos auf den Zufahrtsstraßen zu verhindern.

Deshalb arbeitet das Bauamt der Gemeinde Heringsdorf an einer Vorplanung, die Voraussetzung dafür sein wird, dass die Kommune Fördermittel beantragen kann. „Wir haben ein paar Details geändert, die Form und die Geometrie des Parkhauses“, erklärt Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

Das Konzept wurde bereits im März den gemeinsam tagenden Ausschüssen für Tourismus, Ordnung und Verkehr (TOV), Bau und Eigenbetrieb vorgestellt. Insbesondere der TOV-Ausschuss hatte noch einmal Informationsbedarf, weshalb Hartwig vergangene Woche erneut Rede und Antwort stand. „Wir waren von den Infos geplättet“, meint die Ausschussvorsitzende Karin Erdmann. Deshalb wollte sich der Ausschuss noch einmal auf den neuesten Stand bringen lassen.

Parkhaus mit 272 Stellplätzen geplant

Hartwig betont, man müsse „alle möglichen Funktionen unterbringen: Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, Abholverkehr, Pkw und Reisebusse.“ Während das geplante vollautomatische Fahrrad-Parkhaus im Bereich des Imbisses, der erhalten bleibt, gebaut werden soll, wird das geplante Pkw-Parkhaus mit einer Kapazität von 272 Stellplätzen im hinteren Bereich entstehen.

So könnte einmal der Heringsdorfer Bahnhofsvorplatz aussehen. Im Vordergrund ist das Fahrrad-Parkhaus zu sehen, hinter dem Bahnhof das Parkhaus für Kfz. Quelle: IPO Unternehmensgruppe Greifswald

„Wir müssen sicherstellen, dass der ÖPNV zeitgerecht zu gewährleisten ist“, mahnt Hartwig. Dafür müssen der Knotenbereich Landesstraße, Friedenstraße, Waldbühnenweg, Am Bahnhof leistungsfähig gestaltet und die Haltestellen durch Schrägaufstellung der Linienbusse optimal genutzt werden.

Da die Bahn perspektivisch den Fernverkehr auf die Insel ausbauen wolle, werden neue Gleise benötigt, die einen direkten Zugang vom Bahnhofsvorplatz erhalten sollen, so der Bauamtsleiter. Er sei sich aber noch nicht schlüssig, ob dafür das in der Planung vorgesehene Dach, das mit 800.000 Euro veranschlagt ist, gebraucht wird.

Vorplanung mit der Bäderbahn abgestimmt

Mittlerweile sei die Vorplanung mit der Denkmalbehörde und der Usedomer Bäderbahn abgestimmt. „Die Gespräche waren gut“, fasst Hartwig knapp zusammen. Derzeit werde am Feinschliff der Unterlagen für die Leistungsphasen I und II gearbeitet. Danach geht es an die Beantragung der Fördermittel. Andreas Hartwig geht davon aus, dass das Fahrrad-Parkhaus zu 75 bis 80 Prozent gefördert wird. Das Pkw-Parkhaus, das vom Eigenbetrieb bewirtschaftet werden soll, kann als Ganzes nicht gefördert werden, jedoch „wird es Förderung geben für Park & Ride und Elektromobilität“, stellt der Bauamtsleiter in Aussicht.

Noch gänzlich offen ist die beste Lösung für den Kreuzungsbereich. „Der Knochenkreisel ist erstmal außen vor. Wir haben die Fraktionen gefragt, wie der Kreisel gestaltet werden soll“, erläutert Hartwig. Ungelöst ist auch, wie Fußgänger und Radfahrer aus dem Seebadzentrum zum Bahnhof bzw. Baumwipfelpfad kommen sollen. Ob Brücke oder Unterführung – die Kosten bewegen sich in ähnlichen Dimensionen. Hartwig geht davon aus, dass eine Brücke gut 40 Meter Länge haben wird und eine Breite von fünf Meter. „Das wird dann schon ein Bauwerk“, stellt er klar.

Einig sind sich Bauamtsleiter Andreas Hartwig und TOV-Ausschussvorsitzende Karin Erdmann, dass man aus dem Ganzen das Beste machen müsse. Und das hat seinen Preis. Insgesamt wird mit Kosten von 13 Millionen Euro für die Komplettumgestaltung des Bahnhofsvorplatzes samt der Parkhäuser für Fahrräder und Autos gerechnet.

Von Dietmar Pühler