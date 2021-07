Zinnowitz

Am Donnerstagabend kam es in Zinnowitz auf der Insel Usedom zu einem dramatischen Rettungseinsatz an der Zinnowitzer Seebrücke. Gegen 20.30 Uhr fiel ein Kind von der Seebrücke und stürzte vier bis fünf Meter in die Ostsee. An der Aufprallstelle ist das Wasser gerade mal 40 bis 50 Zentimeter tief.

Mutter und Sohn kommen aus Brandenburg

Wie die Polizei in Anklam am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich bei dem Kind um einen zweijährigen Jungen. Die Mutter ist 34 Jahre alt. Beide kommen aus Brandenburg und waren offenbar im Urlaub an der Ostsee.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vertreten. Quelle: Hannes Ewert

Kind saß offenbar auf dem Geländer

Nun stellt sich heraus, dass das Kind offenbar von der Mutter auf das Brückengeländer gesetzt wurde, sodass sie von ihm ein Erinnerungsfoto machen kann. Dabei verlor er offensichtlich die Balance und stürzte in die Tiefe. Die Mutter sprang geistesgegenwärtig hinterher und verletzte sich bei dem Aufprall schwer.

Laut Landkreissprecher Achim Froitzheim erlitt sie eine offene Sprunggelenksfraktur. Zeugen teilten den Rettungskräften mit, dass sie ihren Sohn zuvor auf das Brückengeländer setzte.

Auf dieses Brückengeländer wurde das Kind gesetzt. Die Mutter wollte ein Foto von ihrem Kind machen. Quelle: Hannes Ewert

„Beide hatten Glück im Unglück“

Christian Baller, Leiter des in der Nähe befindlichen Wachturm der Rettungsschwimmer erklärt: „Die Frau hatte unwahrscheinliches Glück im Unglück. Wäre sie anders aufgeschlagen, hätte sie den Rest ihres Lebens womöglich querschnittsgelähmt im Rollstuhl verbracht“, sagt er. Da war das Wasser an der Stelle sehr flach ist, hätte der Unfall auch tödlich enden können.

Auch das Kind kam offenbar fast unverletzt davon. „Innere Organe können bei einem Aufprall auf dem Wasser verletzt werden. Gerade aus der Höhe ist das nicht ungefährlich“, sagt er. In 29 Jahren aktivem Dienst als Rettungsschwimmer erlebte Baller es zum ersten Mal, dass ein Kind von der Seebrücke gefallen ist.

Notarzt und Rettungswagen waren vor Ort. Quelle: Tilo Wallrodt

Hunderte Menschen waren auf der Seebrücke

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich auf der mehr als 300 Meter langen Seebrücke hunderte Menschen. Es herrschte dichtes Gedränge. Viele Urlauber und Einheimische spazieren bei gutem Wetter am Abend hoch und runter, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Einige essen dabei ein Eis, andere trinken Bier. Die allermeisten Besucher haben es aber darauf abgesehen, den Sonnenuntergang zu fotografieren. Am Donnerstagabend herrschten dafür perfekte Bedingungen.

Auch die Polizei war vor Ort. Quelle: Hannes Ewert

Spaziergänger beobachteten die Rettungsarbeiten

Als der Greifswalder Rettungshubschrauber „Christoph 47“ im Anflug war und die Rettungskräfte die Mutter als auch ihr Kind medizinisch versorgten, schauten sich hunderte Leute die Szenerie an, ohne dabei aktiv die Rettungsarbeiten zu behindern. Ein Mann schirmte die verletzte Mutter mit einem Handtuch vor Gaffern ab.

