Kuttersegler küren Deutsche Meister

Krummin

Die Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln fand vom 13. bis 15. September direkt vor dem Naturhafen Krummin statt. Die Veranstalter – der Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast sowie der Seesportclub Anklam – richteten gemeinsam das Sportevent aus. 33 Mannschaften gingen an den Start. Der Freitag, der 13., hat seinem Namen alle Ehre gemacht: Wind bis Stärke 7. Alle Teams gingen 14.30 Uhr an den ersten Start. Es sollten eigentlich zwei Läufe gesegelt werden. Doch einige Segel rissen, andere gaben aufgrund der Wetterverhältnisse auf. Für zwei Teams waren Wind und Wellen so stark, dass sie sogar kenterten, aber sie konnten dank des THW-Ortsverbandes Wolgast schnell geboren werden. Am Sonnabend waren nahezu ideale Segelbedingungen mit viel Sonne und – für die Krumminer Wiek – gleichmäßigen Winden zwischen 2 und 4 Bft. Wegen starken Windes mussten die letzten beiden Wettfahrten am Sonntagvormittag aber abgesagt werden. Die Gefahr, dass Masten brechen und Boote kentern, wurde als zu hoch eingeschätzt.

Es siegte am Ende das Team aus Teterow mit Steuermann Hubert Zisch und seinem Kutter „Resi“ vor dem Kutter Teamwork, ebenfalls aus Teterow und dem Kutter „Cutty Sark“ aus Waren/ Müritz. Vierter wurde der Kutter „ Santa Fe“ aus Anklam.

Von René Oestreich