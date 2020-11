Dialog an der Kirche: So wurde in Benz auf Usedom über Corona diskutiert

Benz

Pastorin Annegret Möller-Titel vergleicht die Gesprächsmethode mit einem „Goldfisch im Aquarium“, der von allen Seiten gesehen werden kann. Vier Baumstümpfe sind Podeste, die zwei Hechte und zwei Zander symbolisieren. „Ich habe bewusst keine Friedfische gewählt, weil derzeit keinem friedlich und entspannt zu Mute ist. Kommen Sie hier in die Mitte und reden Sie“, sagt die Pastorin und moderiert ein Treffen an, was es so in Benz wohl noch nicht gegeben hat.

Rund 30 Bürger sind an diesem Samstagvormittag zur Benzer Kirche gekommen, um miteinander zu reden – über Corona, Maskenpflicht, Verschwörungstheorien, dem sogenannten PCR-Test, Solidarität und Verhältnismäßigkeit. Einige tragen einen Mund-Nase-Schutz, andere nicht. Annegret Möller-Titel hatte den Austausch initiiert, weil es seit November in Benz immer montags den „ Abendspaziergang besorgter Bürger“ gibt. „Anfangs waren wir acht, dann 30 und zuletzt knapp 170 bei der Demo“, sagt Veranstaltungsleiter Stefan Giese aus Ahlbeck. Beim letzten Spaziergang warb die Pastorin darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Warnung vor Angstmacherei

Die Idee mit den Podest-Fischen kam bei Heike Betge gar nicht gut an: „Ich möchte nicht Zander oder Hecht sein, ich will keine Spaltung“, sagt sie. „Was können wir tun, um eine Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern?“, fragt Stefan Fischer. Er warnt davor, „weiter Ängste zu schüren, dass man selbst krank wird oder andere ansteckt.“ Er spricht Kary Mullis an. Der Erfinder des PCR-Tests würde den Test im Zusammenhang mit Corona infrage stellen.

Karin Haschenburger, Ärztin, kam ein paar Minuten zu spät und begründete das so: „Ich habe bis 1.30 Uhr heute Nacht mit einem Nachbarn über Corona diskutiert, über Maßnahmen, mit denen die Menschen nicht einverstanden sind. Ob ein Rachenabstrich als Test geeignet ist, für so eine wichtige Entscheidungsgrundlage, könnte man infrage stellen. Nur wird man dann in eine Ecke gestellt als Reichsbürger, Rechter oder Verschwörungstheoretiker. Das macht mich traurig, denn wir sitzen alle in einem Boot“, sagt sie.

„ Covid-19 ist eine Bedrohung für meine Familie“

Eine wissenschaftliche Diskussion zu PCR-Tests hält Ulrich Faust – er betreibt mit seiner Frau eine Arztpraxis in Bansin – für überflüssig. Er berichtet von vielen Gesprächen in seiner Praxis mit Patienten in den vergangenen Wochen, wo es auch um den Mundschutz ging. „Ein Gespräch mit Abstand mag ohne Mund-Nasen-Schutz gehen, bei einer engen Behandlung ist Mundschutz Pflicht. Weil das bei uns eine Voraussetzung ist, haben wir uns geweigert, Patienten zu behandeln, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten“, erzählt Faust. Viele hätten mit ihnen deshalb gebrochen – „wir sind sehr traurig darüber. Covid-19 ist eine Bedrohung für meine Familie, für die Gesellschaft. Ich bitte darum, genau zu überlegen, was wir in diesen Tagen zueinander sagen.“

Für Klaus Kögler aus Rankwitz ist die Maske ein Symbol, das Möglichste zu tun, um sich gegen das Virus zu schützen. „Ist das Tragen einer Maske so eine schlimme Zumutung, um die Gesundheit eines anderen zu schützen?“, fragt Daniel Graf, Inhaber der Töpferei in Korswandt. Auch Clemens Kolkwitz, Leiter des Usedomer Kantatenchores, ergreift das Wort und stellt sich die Frage, wem er nun die Schuld für die Situation geben soll – „dem Virus oder der Reglementierung? Schon als DDR-Bürger war ich hin und her gerissen zwischen Westfernsehen und unseren Medien. Ich finde es richtig, dass man sich informiert. Wir müssen wachsam sein, was die Medien machen“, so Kolkwitz.

Kinder leiden unter aktueller Situation

Während andere die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus durch die Bundesregierung als nicht mehr verhältnismäßig bezeichnen, den sozialen Aspekt beleuchten, dass vor allem die Kinder unter der gegenwärtigen Situation leiden, geht Apothekerin Annett Pilgrim auf eine mögliche Impfpflicht ein. „Die australische Airline Quantas hat schon angekündigt, Reisende nur noch an Bord zu lassen, wenn sie eine Impfung nachweisen können. Ich möchte sowas nicht haben“, sagt sie.

Dagegen wirbt der Mediziner Arno Sonnenborn – auf seinem Plakat steht „Abstand halten ist keine Beschränkung der Freiheit“ – in der Runde: „Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich impfen zu lassen. Sicher verdienen Konzerne damit viel Geld, doch Impfen rettet Leben und damit können wir uns wieder freier bewegen.“

Am kommenden Samstag will die Benzer Pastorin wieder um 10 Uhr an der Kirche zum Forum einladen. „Ich bin zufrieden mit der Teilnahme und zufrieden mit der Gesprächskultur. Der nächste Schritt muss aber sein, sich von konkreten Dingen zu lösen und sich die Frage stellen, was ist uns in unserer Gesellschaft wichtig“, sagt Annegret Möller-Titel.

