Usedom

„Ruthchen wusste schon immer, was sie will. Und sie hat gerne mal neue Ideen, die ich dann umsetzen muss“, sagt Eckhard Kollath mit einem Augenzwinkern über seine Frau, mit der er jetzt 60 Jahre verheiratet ist. Und auch das ist dem 79-Jährigen wichtig: „Sie kocht genauso wie meine Mutter!“

Während Ruth Kollath ein echtes Usedomer Kind ist, kam ihr Mann in Hinterpommern zur Welt und ist erst durch die Nachkriegswirren auf der Insel gelandet. „Wir sind von Greifenberg bis Swinemünde zu Fuß gegangen und von dort 1945 mit dem wahrscheinlich letzten Zug nach Usedom gereist“, erzählt er. In Welzin habe seine Familie dann gesiedelt. Die jungen Leute sind sich Jahre später beim Tanzen begegnet. Eine Leidenschaft, die Ruth und Eckhard Kollath auch heute noch pflegen. „Ich habe damals zwei Paar Schuhe durchgetanzt“, versichert Kollath. Beruflich landeten beide beim Konsum. Sie als Sekretärin und er als Industriekaufmann. „1957 habe ich im Usedomer Möbelladen als Angestellter die ersten Kreditverträge unterschrieben“. Mit 24 war er Hauptbuchhalter beim Konsum und nach abgeschlossenem Fernstudium Binnenhandelsökonom.

Ruth Kollath hat in der Konsum-Drogerie gearbeitet und im Sommer die Eisdiele am Markt unter sich gehabt. „Das Fruchteis hat 15, Vanille 20 und Schoko 25 Pfennig gekostet“, weiß die 82-Jährige heute noch. 1959 kam Tochter Petra geboren und zwei Jahre später Sohn Dietmar. Nach der Wende bot sich die Gelegenheit, „ die Konsum-Drogerie in dem Haus, das wir geerbt hatten, privat weiter zu betreiben“, erzählt Ruth Kollath. Elf Jahre stand sie im eigenen Geschäft hinter dem Ladentisch, bis spät abends haben ihr Mann und sie damals Waren ausgepackt und einsortiert. Später hat Schwiegertochter Manuela die Drogerie weitergeführt. Doch irgendwann lohnten sich die Anstrengung nicht mehr. Seitdem ist die Drogerie wie andere Läden rund um den Usedomer Markt geschlossen. „Es gab immer mal Leute, die unseren Laden übernehmen wollten“, erzählt Eckhard Kollath. „Ich habe ihnen stets geraten, erstmal ihren Steuerberater zu konsultieren. Es wird schwer, sich hier selbstständig zu machen“, so der Ökonom.

Privat kann es für die Ehejubilare nicht besser laufen. Tochter und Sohn haben studiert und ihren Weg gemacht. Zwei Enkelkinder und zwei Urenkel gehören zur Familie. Das Hobby von Eckhard Kollath ist sein 900 Quadratmeter großer Garten, und er liebt das Angeln. Beides bringe ihm Entspannung. Seine Ruth ist seit 27 Jahren im Usedomer Schützenverein und schon fünfmal Schützenkönigin geworden. „Ich bin familiär vorbelastet“, erklärt sie lachend ihre Freude am Sportschießen. „In meiner Familie sind mehrere Förster und Jäger.“

Am Freitag feierten sie mit 30 Gästen ihre Diamanthochzeit und freuen sich auf die kommenden Jahre.

Ingrid Nadler