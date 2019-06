Swinemünde

„Handschuhe angezogen, Müllsäcke gegriffen und aufgeräumt“ ist ein eher ungewöhnliches Motto für einen Geburtstag. Doch genau dieses hat die Swinemünderin Diana Skrocka für ihr 31. Wiegenfest auf die Tagesordnung gesetzt und eine Aufräumaktion in ihrer Heimatstadt initiiert.

Trash Challenge im Ostseeresort

Trash Challenge oder Trash Tag heißt die vom Amerikaner Roman Byron initiierte Aktion, bei der es darum geht einen mit Abfall überfüllten Ort zu finden, ihn aufzuräumen, Fotos von der Aktion zu machen und dann mehr Leute für die Arbeit zu finden. Dank Diana Skrocka gelang diese Aktion ins Ostseeresort. Der Anlass war die Feier der Swinemünderin zu ihrem 31. Geburtstag. Sie hatte auf Facebook alle Bewohner dazu eingeladen, an der Aktion teilzunehmen.

Handeln, statt Geld für guten Zweck sammeln

„Wegen meines bevorstehenden Geburtstages möchte ich etwas nicht nur für mich selbst tun. Ich weiß, dass viele Leute Geld für edle Zwecke sammeln, ich bevorzuge es zu handeln! Unsere Stadt kämpft oft gegen schreckliche Menschen, die ihren Müll in den Parks, Wäldern oder am Strand liegen lassen. Kümmern wir uns um unsere Stadt! Lasst uns zusammen kommen und gemeinsam ein paar Müllsäcke sammeln!“, schrieb Diana auf Facebook.

Dutzende Müllsäcke gefüllt

Auf die Einladung antworteten Dianas Freunde, aber auch einige völlig fremde Menschen. Es gelang auch das Unternehmen Remondis an der Kampagne zu beteiligen. Die Teilnehmer der Trash Challenge bekamen von diesem Unternehmen Arbeitshandschuhe und Müllsäcke. Zur vereinbarten Zeit trafen sich alle auf dem Picknickplatz in der Straße Jachtowa. Im Rahmen der Aufräumaktion wurden mehrere Dutzend Müllsäcke gesammelt. Nach der Aktion wurden Geburtstagsbonbons serviert.

Wiederholung geplant

„Ich denke, dass ich nächstes Jahr auch eine Aufräumaktion organisiere, selbst wenn bloß drei Leute kommen sollten”, versicherte Diana nach der Aktion, mit der die Stadt sauberer geworden ist. Die Grünanlagen und der Ostseestrand in Swinemünde werden zwar regelmäßig von kommunalen Diensten gereinigt. Leider wissen es viele Personen, die die bezauberndsten Orte der Inseln besuchen, nicht zu schätzen und verschmutzen sie nach wie vor. In den Wäldern kann man neben leeren Flaschen und Verpackungen durchaus auch alte Haushaltsgeräte und gar Bauschutt finden. Interessanterweise dürfen ja gebrauchte Reifen, Möbelstücke und andere Einrichtungsgegenstände kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden (in Swinemünde gibt es zwei solche Stellen). Der ungewöhnliche Wunsch Dianas, die ihren 31. Geburtstag gefeiert hat, verwandelt sich langsam in eine gut organisierte Aufräumaktion von Grünanlagen. Wer weiß, vielleicht sehen Anwohner und Touristen auf diese Art und Weise das Müllbergproblem ein?

Radek Jagielski